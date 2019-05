UK już działa ws. ocieplenia klimatu – od kwietnia przyszłego roku zakazane zostaną plastikowe słomki i patyczki do uszu

Fot. Getty

Minister środowiska Michael Gove zapowiedział, że zakaz używania plastikowych słomek, mieszadełek do napojów i patyczków do uszu wejdzie w życie już od kwietnia przyszłego roku. Wielka Brytania będzie tym samym pionierem w walce z jednorazowymi plastikowymi przedmiotami w Europie.

Działania na szeroką skalę dotyczące zakazu używania jednorazowych plastikowych kubeczków, talerzyków, słomek, sztućców czy patyczków do uszu podjęła w ostatnim czasie Unia Europejska. Jednak w krajach Wspólnoty zakaz będzie obowiązywał dopiero od początku 2021 r. Tymczasem w Wielkiej Brytanii przedmioty takie jak plastikowe słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do uszu znikną ze sklepowych półek już w kwietniu przyszłego roku. Decyzję dotyczącą szybszego wprowadzenia zakazu minister ds. środowiska, żywności i spraw wsi Michael Gove podjął po szerokich konsultacjach społecznych, które pokazały, że wycofanie jednorazowych plastikowych produktów ze sklepów popiera przeważająca część społeczeństwa w UK.

Mieszkańcy Wysp używają rocznie 8,5 mld plastikowych słomek, 316 mln plastikowych mieszadełek i 1,8 mld jednorazowych patyczków do uszu. Rząd potwierdził jednak, że z zakazu będą wyłączone niektóre instytucje i niektórzy ludzie. Oznacza to, że plastikowe jednorazowe przedmioty nadal będą mogły być stosowane chociażby w szpitalach lub w innych miejscach, w których ich użycie będzie podyktowane wymogami bezpieczeństwa lub ścisłego zachowani higieny.

- Potrzebne są pilne i zdecydowane działania, aby zaradzić zanieczyszczeniu plastikiem oraz by chronić środowisko. Te przedmioty są najczęściej używane przez zaledwie kilka minut, a rozkładają się przez setki lat i lądują ostatecznie w morzach i oceanach, gdzie szkodzą cennemu życiu morskiemu – powiedział Gove. - Dzisiaj więc podejmuję działania zmierzające do cofnięcia trendu zanieczyszczania środowiska plastikiem i do zapewnienia, że pozostawimy środowisko bardziej czyste dla przyszłych pokoleń – dodał minister.

