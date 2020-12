UK i UE osiągnęły porozumienie ws. kontroli granicznych w Irlandii Północnej! Zanosi się na przełom w negocjacjach?

Fot. Getty

W negocjacjach między Wielką Brytanią i Unią Europejską pojawiło się przysłowiowe światełko w tunelu – obie strony osiągnęły właśnie porozumienie ws. kontroli granicznych w Irlandii Północnej. I choć nie są jeszcze znane szczegóły porozumienia, to wiadomo już, że rząd brytyjski wycofa na jego mocy najbardziej kontrowersyjne klauzule zawarte niedawno w Internal Market Bill.

Na samym początku powiedzmy wyraźnie, że Wielka Brytania i Unia Europejska nie dogadały się jeszcze w kwestii umowy handlowej po Brexicie i nie osiągnęły porozumienia w trzech najbardziej spornych obszarach, czyli rybołówstwa, zasad konkurencji i egzekwowania umów. Natomiast to, co udało się dziś osiągnąć, to porozumienie w sprawie kontroli granicznych w Irlandii Północnej i dostawy leków. I choć nie wiemy jeszcze, co dokładnie udało się ustalić, to Michael Gove (minister odpowiedzialny za przygotowanie UK do Brexitu) poinformował, że jest „zachwycony”, dziękując jednocześnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Marošowi Šefčovičowi za „konstruktywne i pragmatyczne podejście” do sprawy. Z zadowoleniem wiadomość o osiągniętym porozumieniu przyjął także irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney, który dodatkowo wyraził nadzieję, że dzisiejszy sukces będzie stanowił „pozytywny impuls niezbędny do ustanowienia pewności i zaufania [między stronami], a także do umożliwienia postępu w szerszym kontekście negocjacji dotyczących przyszłych relacji”.

Rząd UK wycofa się z kontrowersyjnych zapisów w Internal Market Bill

Choć nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie porozumienie udało się osiągnąć przywódcom UK i UE, to pojawiły się już informacje, że znacząco wpłynie ono na kształt Ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym. A przypomnijmy, że we wrześniu tego roku na rząd brytyjski spadła lawina krytyki po tym, jak przeforsował on w Izbie Gmin przyjęcie ustawy Internal Market Bill łamiącej postanowienia protokołu ws. Irlandii Północnej. Protokołu, który stanowi integralną część Umowy wyjścia podpisaną przez UK i UE w październiku 2019 r. i który gwarantował pozostawienie Irlandii Północnej związanej niektórymi unijnymi regulacjami w zakresie obrotu towarami.

Teraz, jak słyszmy, rząd prawdopodobnie wycofa się z najbardziej kontrowersyjnych klauzul przyjętych w Ustawie o brytyjskim rynku wewnętrznym w sprawie protokołu.