Styl życia UK gospodarzem mistrzostw świata w… jedzeniu hot-dogów

W Wielkiej Brytanii odbyły się mistrzostwa świata w… jedzeniu hot-dogów. Na Wyspach po raz pierwszy w historii będą miały miejsce eliminacje Fourth of July International Hot Dog Eating Contest.

Richard Shea, prezes Major League Eating powiedział, że jest „bardzo podekscytowany” faktem, że Wielka Brytania po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem wydarzenia kwalifikacyjnego do „naszego Pucharu Świata”, corocznych zawodów w jedzeniu (czy raczej wsuwaniu) hot dogów rozgrywanych z okazji celebracji amerykańskiego święta niepodległości. Kilkunastu zawodników, w tym wielu z Wielkiej Brytanii zajadało się słynnymi hot dogami Nathan’s Famous podczas konkursu, który odbył się w zeszłą sobotę w kompleksie White Horse w ośrodku Seal Bay Resort w Selsey w hrabstwie West Sussex.

Prezes Major League Eating Richard Shea (54 l.) powiedział, że „najwyższy czas, abyśmy odwiedzili Anglię, aby przeprowadzić kwalifikacje do naszego największego wydarzenia roku”.

Mistrzostwa świata w jedzeniu hot-dogów zagościły w UK

Gospodarzem wydarzenia było Nathan’s Famous, sieć restauracji typu fast food specjalizujących się w serwowaniu właśnie hot-dogów/ Uczestnicy z Wielkiej Brytanii rywalizowano o zakwalifikowanie się do mistrzostw świata mężczyzn i kobiet w zjadaniu się bułkami z parówkami, które odbędą się 4 lipca na Coney Island w stanie Nowy Jork w roku 2024.

W kwalifikacjach wystąpili nie tylko Brytyjczycy, ale również zawodnicy z innych krajów świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii i Brazylii.

Kto zwyciężył w zawodach?

Wśród kandydatów do wygrania w Wielkiej Brytanii znalazł się Max Stanford, który zjadł 141 ciasteczek Oreo w pięć minut, 23 burgery McPlant w niecałą godzinę i 50 jajek z kremem w 24 minuty. I to właśnie on wygrał zawody, zjadając 34 sztuki. Wśród kobiet triumfowała Rhea Jarvis.

Rekord świata w jedzeniu hot-dogów wśród mężczyzn wynosi 76 sztuk i należy do Joey`a Chestnuta z Westfield, 16-krotnego mistrza świata. Z kolei Miki Sudo z Port Richey na Florydzie jest dziewięciokrotną mistrzynią kobiet, a jej najlepszy wynik wynosi 48,5.

