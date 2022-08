UK czeka paraliż i przerwa w dostawach? Pracownicy największego portu kontenerowego zapowiadają strajk

Fot. Getty

Największy port kontenerowy w UK - Felixstowe Port w Suffolk, nie był świadkiem akcji strajkowej od 1989 roku. Ale teraz pracownicy portu są zdesperowani, by otrzymać podwyżkę płac wyższą, niż zaproponowane 7 proc.

Już teraz można powiedzieć, że lato 2022 roku upływa w Wielkiej Brytanii pod znakiem strajków. Jak nie strajkują kolejarze, to strajkują pracownicy metra, a jak nie strajkują pracownicy metra, to... chcą strajkować pracownicy największego portu kontenerowego w UK - Felixstowe Port w Suffolk. Felixstowe obsługuje 48 proc. brytyjskiego handlu kontenerami, a w 2017 r. został nawet sklasyfikowany na 43. miejscu wśród najbardziej ruchliwych portów kontenerowych na świecie i na 8. w Europie.

UK czeka paraliż dostaw?

Aż 1900 pracowników Felixstowe skupionych w związku zawodowym Unite, odejdzie od swoich stanowisk pracy w dniu 21 sierpnia. - Strajk spowoduje ogromne zakłócenia i wywoła ogromną falę wstrząsów w całym łańcuchu dostaw w Wielkiej Brytanii, ale ten spór jest w całości dziełem [władz] portu – wytłumaczył Bobby Morton, krajowy oficer Unite. A chodzi o to, że pracownicy – przede wszystkim operatorzy dźwigów i maszyn, nie otrzymali od zarządu portu oferty podwyżek wyższej ponad wcześniej zaproponowane 7 proc.

O skalę i wpływ strajku na dostawy w UK martwi się Departament Transportu. - Akcja strajkowa zorganizowana przez związek niesie ze sobą ryzyko zakłócenia niezbędnych dostaw i frachtu, dlatego wzywamy związek i port, aby pozostały przy stole rozmów i doprowadziły do ugody. To nie pierwszy raz, kiedy w porcie dochodzi do zakłóceń – zaznaczył rzecznik ministerstwa.

