UK spadnie do "drugiej ligi"? Tony Blair ostrzega, że Boris Johnson nie ma spójnego planu na długoterminową przyszłość dla kraju!

Fot. Getty

Tony Blair w ostrych słowach skrytykował strategię polityczną Borisa Johnsona, a właściwie... jej brak. Były premier stwierdził, że Wielka Brytania już wkrótce będzie państwem drugiej kategorii, należącym do „niższej ligi”, ponieważ Boris Johnson nie ma spójnego planu na długoterminową przyszłość dla kraju i narodu.

Tony Blair przypuścił poważny atak na obecną ekipę rządzącą pierwszy raz od czasu otrzymania od królowej Elżbiety II tytułu Kawalera Wielce Szlachetnego Orderu Podwiązki (ang. The Most Noble Order of the Garter) – najwyższego brytyjskiego orderu rycerskiego. Były premier pozwolił sobie stwierdzić, że obecna ekipa rządząca zmierza do obniżenia znaczenia Wielkiej Brytanii na świecie, ponieważ premier Boris Johnson nie ma spójnego planu w zakresie długoterminowego rozwoju kraju. Blair ostrzegł, że pozycja Wielkiej Brytanii na arenie światowej będzie nadal spadać, chyba że nastąpi „radykalna zmiana w rządzeniu krajem i polityce”. Były premier zaznaczył, że skandal Partygate może pozbawić Borisa Johnsona władzy, ale że „prawdziwym problemem Wielkiej Brytanii jest [teraz] brak rządowego planu na przyszłość dla Wielkiej Brytanii”. A UK musi się zmierzyć w najbliższym czasie z trzema poważnymi wyzwaniami - „trzema rewolucjami”, które są konsekwencją Brexitu, postępu technologicznego i zmian klimatycznych – czyli z wyzwaniami, na które, według byłego premiera, Wielka Brytania nie jest na razie dostatecznie przygotowana.

Wielką Brytanię czekają rewolucyjne zmiany

O rewolucyjnych zmianach, które czekają Wielką Brytanię w najbliższym czasie, Tony Blair mówił podczas swojego wystąpienia zorganizowanego przez Institute of Global Health Innovation w Imperial College London. - Obecnie mają miejsce trzy rewolucyjne zmiany jednocześnie, a my nie jesteśmy przygotowani na żadną z nich. W rządzeniu Wielką Brytanią jest ziejąca dziura, w której powinny znajdować się nowe idee – zaznaczył Toby Blair. I dodał: - Kraj, zwłaszcza o tak dumnej historii jak nasz, nie powinien powoli ześlizgiwać się do niższej ligi, przy braku wystarczającego wysiłku, by przynajmniej temu zapobiec. Jednak bez radykalnych zmian w rządzeniu krajem i jego polityce, do tego właśnie zmierzamy i jest to debata, której moim zdaniem Wielka Brytania [teraz] potrzebuje. (…) Chodzi o to, że nie możemy iść dalej w sposób, w jaki idziemy. (…) Musimy [na przykład] stosować technologię w obszarach takich jak przestępczość i imigracja, gdzie jedynym rozsądnym sposobem zapobiegania nielegalnej imigracji jest system tożsamości cyfrowej.