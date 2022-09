Ujawniono wizerunek króla Karola III, który pojawi się na monetach 50-pensowych

Nowy projekt monety 50-pensowej z wizerunkiem króla Karola III został zaprezentowany przez brytyjską Mennicę Królewską. Wejdzie do obiegu już pod koniec roku, a podobizna monarchy pojawi się na wszystkich nowych monetach.

Oficjalny komunikat w sprawie nowych monet z wizerunkiem króla Karola III został wydany przez The Royal Mint w dniu dzisiejszym, 30 września 2022 roku. Zaprezentowano również wizerunek nowego monarchy, który w przeciwieństwie do jego matki, ma twarz zwróconą w lewą stronę zgodnie z obowiązującą na Wyspach tradycją. Mennica poinformowała, że ​​wizerunek króla, który otrzymał osobistą aprobatę Karola, został stworzony przez rzeźbiarza Martina Jenningsa. Będzie on pojawiał się zarówno na regularnych środkach płatniczych w UK, jak i w ramach specjalnych edycji limitowanych. Łaciński napis otaczający wizerunek brzmi: ":: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D :: 2022", co tłumaczy się na: "Król Karol III z łaski Bóg, Obrońca Wiary".

"Byłem zachwycony słysząc, że Królowi spodobała się moja praca. Był nią bardzo zainteresowany i bardzo pozytywnie zareagował na projekt. Uczestnictwo w tym ważnym przedsięwzięciu było bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem" - komentował Martin Jennings.

Kiedy nowe monety pojawią się w obiegu? Według najnowszych doniesień będzie to miało miejsce jeszcze w tym roku. Nowe monety będą produkowane i będą się pojawiać "zgodnie z zapotrzebowaniem banków i urzędów pocztowych", jak wcześniej przekazała Mennica. Zapowiedziano również specjalną serię pamiątkowych monet upamiętniająca królową Elżbietę II. W sprzedaży ma pojawić się już w przyszły poniedziałek, 3 października 2022 roku.

Przypomnijmy także, iż istniejące banknoty i monety będą nadal ważne. Banknoty i monety z wizerunkami królowej i króla będą używane obok siebie równolegle. Mennica Królewska podaje, że w obiegu znajduje się około 27 miliardów monet z czasów panowania królowej Elżbiety II. Więcej szczegółów w związku obiegiem banknotów w UK po śmierci Elżbiety II znajdziecie w naszym artykule: "Pałac Buckingham pokazał nowy królewski monogram. Kiedy banknoty z wizerunkiem króla Karola wejdą do obiegu?".

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr