Ujawniono, która linia lotnicza miała najwięcej opóźnień do i z UK. Jest często wybierana przez Polaków, ale to nie Ryanair

Sporządzono ranking najbardziej spóźnialskich linii lotniczych latających do i z Wielkiej Brytanii.

Przeprowadzono porównanie liczby opóźnionych lotów z easyJet, Ryanaira, TUI, Jet2 i innych linii. Ujawniło ono, w których liniach lotniczych doszło do największych opóźnień w miesiącach letnich w ubiegłym roku.

Luty to paradoksalnie jeden z najbardziej aktywnych okresów w roku, jeśli chodzi o rezerwację letnich wakacji, a dane z Forbes Advisor, platformy porównującej ceny, sugerują, które linie lotnicze najprawdopodobniej pozwolą nam rozpocząć podróż o czasie tego lata.





Które linie lotnicze mają najmniej opóźnień?

W badaniu przeanalizowano dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority) dotyczące ponad 385 000 lotów do i z Wielkiej Brytanii podczas szczytowych letnich miesięcy wakacyjnych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku.

Mimo licznych narzekań na linie lotnicze Ryanair i British Airways w ubiegłym roku, badanie ujawniło, że największa krytyka powinna dotknąć innych przewoźników, którzy o wiele bardziej zasłużyli sobie na zarzuty dotyczące braku punktualności.

W niechlubnym rankingu miejsce 10. zajęły linie Virgin Atlantic z 41,6 proc. lotów opóźnionych o ponad 15 minut i średnim czasem opóźnienia wynoszącym 25 minut. Na miejscu 9. i 8. uplasowały się odpowiednio linie British Airways i Jet2. Miejsce siódme zajęły linie Air France, a miejsce szóste... Ryanair. Na miejscu piątym uplasował się EasyJet.

Czwartą najbardziej opóźnioną linią lotniczą w lecie 2022 roku była Air Portugal. Jedna z mniejszych firm w analizie, która wykonała 2161 lotów do i z Wielkiej Brytanii w czerwcu, lipcu i sierpniu ubiegłego roku, prawie połowa tych lotów (48,5 proc.) była opóźniona, a średni czas opóźnienia wynosił 25 minut.

Linie lotnicze z największymi opóźnieniami

Niechlubną pierwszą trójkę w rankingu najbardziej spóźnialskich linii lotniczych otwiera Lufthansa. Jest trzecią linią lotniczą, która okazała się najbardziej narażona na opóźnienia po tym, jak około połowa (49,3 proc.) jej lotów do i z Wielkiej Brytanii przyleciała z ponad 15-minutowym opóźnieniem latem 2022 roku. Średnie opóźnienie tej linii jest jednak znacznie niższe niż w przypadku innych z pierwszej trójki.

TUI Airways jest drugą najbardziej spóźnialską linią lotniczą na liście. Gdy latem 2022 roku wykonała 24 970 lotów do i z Wielkiej Brytanii, aż 61,3 proc. z nich było opóźnionych o co najmniej 15 minut. Średnie opóźnienia wszystkich lotów w biurze podróży w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosły 46 minut.

Spóźnialski WizzAir

Okazało się, że Wizz Air jest linią lotniczą, której loty są najbardziej narażone na opóźnienia. Węgierski przewoźnik wykonał ponad 15 000 lotów do i z Wielkiej Brytanii w badanym okresie, a dwie trzecie (66 proc.) samolotów przybyło do miejsc docelowych z co najmniej 15-minutowym opóźnieniem.

Ponadto węgierska linia lotnicza miała najdłuższe średnie opóźnienie ze wszystkich linii lotniczych objętych badaniem, a loty były opóźnione średnio o prawie godzinę (55 minut).

Forbes poinformował, że linie lotnicze, u których odnotowano mniej niż 1000 lotów w badanym okresie, zostały wykluczone z badania. Statystyki dwóch firm: WIZZ AIR UK LTD i WIZZ AIR, zostały połączone w jedną, ponieważ są częścią tej samej marki.

Ryanair ostrzega przed opóźnieniami w te wakacje

Według szefa Ryanaira, Michaela O’Leary, tegoroczne lato może być trudne dla podróżnych. Ostrzega on przed drugim latem chaosu, ponieważ strajki francuskich kontrolerów ruchu lotniczego grożą większą liczbą odwołanych lotów.

O'Leary stwierdził, że, ponieważ wiele tras lotniczych z Wielkiej Brytanii przebiega przez francuską przestrzeń powietrzną, więcej brytyjskich turystów prawdopodobnie odczuje negatywne skutki francuskich strajków, nawet jeśli sami nie lecą do Francji. Dodał, że presja na Niemcy i Włochy będzie rosła, aby poradziły sobie z kryzysem.

Eurocontrol, który zarządza ruchem lotniczym w całej Europie, przewiduje „poważne” opóźnienia w okresie letnim tego roku. Wielu pasażerów obawia się powtórki z zeszłego roku, kiedy tysiące lotów zostało odwołanych w krótkim czasie, a pasażerowie zostali pozostawieni sami sobie.

