Ujawniono cenne monety z czasów panowania Elżbiety II

Po tym, jak Mennica Królewska ujawniła cenne monety z okresu panowania Elżbiety II, warto sprawdzić swój portfel. Możliwe, że mamy w nim wartościowe 10 lub 50 pensów, albo 2 funty.

Ze względu na wyjątkowo długi czas panowania, królowa Elżbieta II pojawiła się na większej liczbie monet brytyjskich niż jakikolwiek inny monarcha w UK. Około 27 miliardów monet z wizerunkiem monarchini nadal znajduje się w obiegu.

Mennica Królewska opublikowała zdjęcia jednych z najrzadszych monet, które weszły do obiegu za panowania Elżbiety II. Niektóre z tych monet sprzedaje się na aukcjach np. na eBay po cenach znacznie przekraczających ich wartość nominalną.

Wśród rzadkich monet, na które warto zwrócić uwagę przy wydawaniu reszty, znajduje się pożądana moneta Kew Gardens o nominale 50 pensów oraz wybór specjalnych monet (z alfabetem) o nominale 10 pensów.

Niektóre rzadkie i cenne monety wyemitowane przez Mennicę wyszły z obiegu. Należą do nich np. „okrągłe funty”, które w 2017 roku zostały zastąpione 12-stronnymi. A także 50-pensów, które zostały usunięte ze względu na wymagania dotyczące mniejszej wersji.

Each year, we strike coins on behalf of @hmtreasury. 2022 was the final year that Her Late Majesty Queen Elizabeth II’s portrait would appear on British coins, and here are some of the fewest issued during her reign – which you may have seen in your changehttps://t.co/7N2ZsA4YmN pic.twitter.com/RXyLNVM5SY

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) August 31, 2023