UE zgodzi się na wydłużenie okresu prolongaty ws. zakazu eksportu chłodzonego mięsa do Irlandii Płn. Decyzja zostanie ogłoszona dzisiaj

Fot. Getty

Unia Europejska zgodziła się na wydłużenie okresu prolongaty ws. zakazu eksportu chłodzonego mięsa z Anglii, Walii i Szkocji do Irlandii Północnej. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona w dniu dzisiejszym, na kilka godzin prze planowanym wejściem zakazu w życie.

O tzw. „wojnie parówkowej” pisaliśmy już w tym miesiącu na łamach Polish Express kilkukrotnie. W końcu rząd Wielkiej Brytanii przez dłuższy czas utrzymywał, że nie zastosuje się do postanowień Protokołu ws. Irlandii Północnej i w razie niewydłużenia przez UE okresu prolongaty ws. zakazu eksportu chłodzonego mięsa z Anglii, Walii i Szkocji do Irlandii Północnej, zwyczajnie zawiesi, w sposób jednostronny, stosowanie niektórych elementów tegoż protokołu. Ale wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska ostatecznie przychyli się do formalnej prośby wystosowanej niecałe dwa tygodnie temu do UE przez ministra ds. Brexitu Davida Frosta o przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu o trzy miesiące. Dziś po południu strony mają oficjalnie ogłosić wydłużenie tzw. “grace period” do końca września.

High Court w Belfaście uznał, że Umowa ws. Brexitu jest zgodna z prawem

Jednocześnie High Court w Belfaście uznał właśnie, że EU Withdrawal Act, wraz z integralnym Protokołem ws. Irlandii Północnej, jest zgodny z prawem. Sędziowie orzekli, że umowa wyjścia UK z UE wraz z „protokołem irlandzkim” są zgodne z postanowieniami zawartymi w Akcie unii (ang. Act of Union z 1800 r. - "fundamencie" związku Irlandii Północnej z Wielką Brytanią) oraz z zapisami Porozumienia wielkopiątkowego (ang. Good Friday Agreement). Legalność umowy podpisanej przez Borisa Johnsona z UE jesienią 2019 r., która de facto doprowadziła do stworzenia nieformalnej granicy celnej między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, chcieli podważyć północnoirlandzcy unioniści. Politycy ci obawiają się, że pozostawienie Irlandii Północnej w obrębie wspólnego, unijnego rynku, może doprowadzić m.in. do zbliżenia się Belfastu z Dublinem i w konsekwencji do zjednoczenia Irlandii.