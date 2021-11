UE wzywa do zakazu podróży do krajów dotkniętych najnowszym wariantem Covid-19

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wzywa do "szybkiej i zdecydowanej" reakcji na nowy wariant koronawirusa.

Fot. Getty

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wzywa Europę do „szybkiego i zdecydowanego” przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się nowego wariantu koronawirusa. Czy kraje UE wprowadzą zakaz podróży do państw dotkniętych Omicronem?

UE wezwała do zaciągnięcia „hamulca bezpieczeństwa” w kwestii podróży z krajów dotkniętych nowym wariantem koronawirusa. Szczep B.1.1.529, pochodzący z Botswany i nazwany przez WHO Omicronem, jest powodem wzmożonych obaw w wielu krajach, ponieważ prawdopodobnie jest to wariant najbardziej zaraźliwy z dotychczasowych, a dodatkowo może okazać się odporny na szczepionki.

Czy UE przywróci ograniczenia dla podróżnych?

W piątek w Belgii odnotowano pierwszy w Unii Europejskiej przypadek zakażenia nowym wariantem. Z kolei w sobotę dwa przypadki potwierdzono w Wielkiej Brytanii. Wcześniej przypadki zakażenia zidentyfikowano w RPA, Botswanie, Hongkongu i Izraelu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że w obliczu nowej niepokojącej mutacji ważne jest to, aby Europa działała „szybko i zdecydowanie”. Przewodnicząca KE stwierdziła, że kraje UE powinny przynajmniej częściowo przywrócić restrykcje dotyczące podróży zagranicznych – co najmniej do czasu, gdy dostępna będzie pełniejsza wiedza na temat nowego wariantu.

W swoim apelu do państw członkowskich Ursula von der Leyen mówiła między innymi:

„Komisja Europejska zaproponowała dziś [w piątek 26 listopada 2021 - red.] państwom członkowskim zaciągnięcie hamulca bezpieczeństwa w kwestii podróży z krajów południowej Afryki i innych dotkniętych krajów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego wariantu. (…) Podróżni powracający z regionów dotkniętych powinni przestrzegać surowych zasad kwarantanny. (…) Od nas wszystkich jako obywateli zależy, czy przyczynimy się do lepszej kontroli pandemii”.

Wcześniej, również ze względu na nowy szczep, rząd Wielkiej Brytanii reaktywował czerwoną listę, wpisując na nią RPA, Botswanę, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe i Namibię. Wprowadzono też tymczasowe zawieszenie bezpośrednich lotów pasażerskich między UK a krajami z red list.