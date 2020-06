UE uruchomiła aplikację, pokazującą zasady lockdownu w poszczególnych państwach. Zobacz, jak to działa!

Fot. Getty

UE uruchomiła nową aplikację, która pokazuje zasady lockdownu w poszczególnych krajach Europy. Niestety nie pokazuje Wielkiej Brytanii, ponieważ władze UK nie zgłosiły chęci udziału w unijnym programie. Jak działa nowa aplikacja?

Komisja Europejska uruchomiła aplikację i stronę internetową, które mają dostarczać podróżnym informacje w czasie rzeczywistym na temat zasad lockdownu i statusu epidemiologicznego w poszczególnych krajach europejskich. Co ciekawe, w aplikacji na próżno szukać informacji na temat Wielkiej Brytanii. Rzecznik KE wyjaśnił dziennikowi „The Guardian”, że Zjednoczone Królestwo nie zostało uwzględnione w aplikacji, ponieważ rząd UK nie zgłosił się do udziału w unijnym programie.

Mimo że władze UK nie pierwszy raz są krytykowane za stawianie Brexitu ponad inne problemy, rzecznik rządu Borisa Johnsona powiedział: „Wielka Brytania nie jest już częścią UE, dlatego nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy umieszczeni na mapie reprezentującej państwa członkowskie”. Strona unijna zaznaczyła jednak, że program był otwarty na państwa nie należące do Unii Europejskiej - pod warunkiem, że same zgłoszą chęć udziału w programie.

Jak działa nowa aplikacja UE pokazująca zasady lockdownu?

Unijna platforma online oferuje informacje na temat przepisów obowiązujących przy przekraczaniu granic między poszczególnymi państwami, a także na temat dostępnych środków transportu, ograniczeń w podróży oraz środków bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na danym terytorium, takich jak dystans fizyczny, noszenie okrycia na twarzy czy gumowych rękawiczek na dłoniach. Informacje na stronie pojawiają się tak szybko, jak szybko dany kraj przekaże aktualizację do odpowiedznich organów Unii Europejskiej.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział na łamach „The Guardian”: „Po tygodniach zamknięcia, granice wewnętrzne UE otwierają się ponownie. Strona internetowa UE, którą uruchamiamy dzisiaj, zapewni podróżnym łatwy dostęp do informacji, aby pomóc im w bezpiecznym planowaniu podróży i zapewnieniu bezpieczeństwa podczas przemieszczania się. Pomoże również właścicielom małych restauracji i hoteli, a także miastom w całej Europie, czerpać inspirację z innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez innych”.

Na oficjalnej stronie internetowej na temat aplikacji czytamy:

Unia Europejska i wszystkie jej państwa członkowskie planują bezpieczne ponowne otwieranie Europy. Ochrona zdrowia publicznego pozostaje naszym priorytetem, chcemy jednak, aby każdy mógł korzystać z wakacji, spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, a także mieć możliwość podróżowania w dowolnym celu. To interaktywne narzędzie dostarcza informacji niezbędnych do tego, by mogli Państwo śmiało planować podróże i wakacje w Europie, jednocześnie dbając o zdrowie i bezpieczeństwo. Informacje są często uaktualniane i dla Państwa wygody dostępne w 24 językach.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie na temat aplikacji: APLIKACJA - ZASADY LOCKDOWNU W EUROPIE.

