UE opóźni decyzję o dodaniu UK do „białej listy” z powodu wariantu indyjskiego. Czym jest unijna „white list” i kiedy UK na nią trafi?

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii odnotowywana jest coraz większa liczba przypadków nowych zakażeń indyjskim wariantem koronwairusa. W związku z obawami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w UK, Unia Europejska odłoży w czasie decyzję o dodaniu Zjednoczonego Królestwa do „białej listy”. Czym jest „biała lista” UE i kiedy UK może na nią trafić?

Unia Europejska miała wpisać Wielką Brytanię na tak zwaną „białą listę”, co byłoby równoznaczne z rekomendacją dla wszystkich państw członkowskich, by mieszkańcy UK mogliby swobodnie przyjeżdżać na wakacje do każdego z krajów Wspólnoty. Jednak w obliczu niepokojącego rozprzestrzeniania się w UK indyjskiego wariantu koronawirusa, decyzja ta zostanie opóźniona.

Czym jest „biała lista” UE?

„Biała lista” UE jest to lista miejsc poza Unią Europejską uzananych za „bezpieczne”, z których podróżni mogą swobodnie wjeżdżać do Unii Europejskiej nie tylko z ważnych powodów, ale z każdego powodu - również w celach urlopowych czy turystycznych. Aby dany kraj mógł znaleźć się na unijnej „white list” musi jednak spełnić kilka warunków:

w ciągu ostatnich 14 dni w kraju nie może pojawić się więcej niż 75 nowych przypadków zakażenia na 100 000 osób

kraj realizuje dobry program szczepień, który jest z sukcesem wdrażany

państwo musi kontrolować rozprzestrzenianie nowych wariantów koronawirusa

oraz musi mieć podpisane porozumienie o wzajemności z UE.

Co jednak istotne, uzgodniona przez UE „biała lista” oraz inne kwestie dotyczące ograniczeń w podróżach, to tylko wewnętrzne porozumienie państw członkowskich, a każdy kraj może samodzielnie zdecydować, czy zastosuje ogólne ustalenia, czy też wprowadzi własne ograniczenia dla podróżnych - niezależnie od wspólnotowej „białej listy”. Oznacza to, że dany kraj unijny może wciąż wymagać od podróżnych wzmożonych środków ostrożności - pomimo małej liczby zakażeń czy dużej liczby osób zaszczepionych. Na przykład, może wymagać, by podróżni poddawali się kwarantannie wjazdowej lub przedstawiali wyniki odpowiednich testów - pomimo posiadania zaświadczenia o szczepieniu preparatem zatwierdzonym w UE. Każde państwo członkowskie może też pozostawić swoje granice zamknięte dla podróży non-essential spoza UE - mimo tego, iż kraj, z którego przyjezdni podróżują znalazł się na unijnej „white list”.

Kiedy UK może zostać dodane do „białej listy” UE?

Według aktualnych zasad ustalonych w Unii Europejskiej, na „białą listę” UE mogą być wpisywane przede wszystkim te państwa i terytoria, które osiągnęły odpowiednio niski poziom nowych zakażeń, a także spełniły pozostałe wymienione wyżej kryteria. Obecnie w UE dopuszczalny próg zakażeń ustalono na poziomie 75 przypadków na 100 000 osób wciągu 14 dni. Wielka Brytania spełnia to kryterium, jednak obawy budzi gwałtowny wzrost nowych przypadków zakażenia wariantem indyjskim w UK. W związku z tym Unia Europejska przesunie o dwa tygodnie decyzję dotyczącą dodania Wielkiej Brytanii do swojej „białej listy”, by zobaczyć, jak UK poradzi sobie z zahamowaniem transmisji wariantu indyjskiego.