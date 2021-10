UE musi pokazać, że Brexit „szkodzi” Wielkiej Brytanii. Szokujące słowa premiera Francji

Fot. Getty

UE musi „pokazać szkodliwość” Brexitu dla Wielkiej Brytanii, by zachować swoją wiarygodność w oczach państw Wspólnoty i świata. Szokujące słowa francuskiego premiera Jeana Castexa.

Brytyjskie media donoszą o mocnych sławach premiera Francji Jeana Castexa, zawartych w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W liście tym Francja wzywa do wsparcia dla bardziej radykalnych działań w sprawie sporu między Francją a UK, dotyczącego wód połowowych na kanale La Manche. Strona francuska twierdzi, że „przywrócenie zaufania” do Wspólnoty jest uzależnione od tego, czy uda się nakłonić Wielką Brytanię do przyznania francuskim rybakom większej liczby licencji połowowych.

„Opuszczenie UE jest bardziej szkodliwe niż pozostanie w niej”

Wzburzenie opinii publicznej wywołały te fragmenty listu, gdzie francuski premier sugeruje, że UE powinna „pokazać”, że Brexit „szkodzi” Wielkiej Brytanii. Zdaniem Jeana Castexa uwydatnienie trudnej sytuacji UK po opuszczeniu Wspólnoty miałoby przywrócić wiarygodność Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej – przez pokazanie, że Wspólnota potrafi skutecznie zadbać o swoje własne interesy.

Bardziej radykalne działania w sprawie konfliktu między Francją a Wielką Brytanią mogłyby być też znakiem ostrzegawczym dla pozostałych państw Wspólnoty, które teraz lub w przyszłości mogą również rozważać wyjście z UE. Premier Francji napisał, że Wspólnota musi jasno pokazać, że „opuszczenie UE jest bardziej szkodliwe niż pozostanie w niej”.

W liście francuskiego premiera, cytowanym przez The Independent, czytamy:

„Aktualna, niechętna do współpracy, postawa Wielkiej Brytanii grozi nie tylko wyrządzeniem wielkiej szkody rybakom, głównie francuskim, ale także Unii [Europejskiej], ponieważ stanowi precedens na przyszłość i podważa naszą wiarygodność oraz zdolność dochodzenia naszych praw w zakresie międzynarodowych zobowiązań podpisanych przez Unię. Dlatego wydaje się konieczne, aby Unia Europejska wykazała się całkowitą determinacją w osiągnięciu pełnego poszanowania umowy przez Wielką Brytanię i w dochodzeniu swoich praw przy użyciu dostępnych środków w sposób stanowczy, jednolity i proporcjonalny. Konieczne jest jasne pokazanie europejskiej opinii publicznej, że szacunek dla podpisanego zobowiązania nie podlega negocjacjom i że opuszczenie Wspólnoty jest bardziej szkodliwe niż pozostanie w niej”.

Czy problem rozwiąże weekendowe spotkanie Marcona z Johnsonem?

Premier Francji w liście do Ursuli von der Leyen zasugerował także, że w ramach „kary” dla Wielkiej Brytanii, Unia Europejska mogłaby nałożyć „cła na niektóre towary rybołówstwa”. I choć wszyscy mają nadzieję na zażegnanie konfliktu połowowego, to niestety obecnie żadna ze stron nie chce ustąpić. W tej sprawie mają się odbyć rozmowy na samym szczycie - na weekend zaplanowano spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Jak na razie nastroje są jednak dość "bojowe", ponieważ każda ze stron chce postawić na swoim.