UE inwestuje w UK ok. £5 000 000 000 rocznie! Brytyjczycy powinni byli dowiedzieć się o tym przed referendum ws. Brexitu [grafika]

Hasła kampanii na rzecz Brexitu w 2016 roku sugerowały, że UK dopłaca do budżetu UE i jest stratna przez członkowstwo we Wspólnocie.

UE inwestuje w Wielką Brytanię około 5 miliardów funtów rocznie. Jak to się ma do zysków, które - według haseł kampanii referendalnej w 2016 roku - miałby przynieść Brexit? Zobacz szokujące dane zebrane w jednym miejscu w internecie!

Hasła zwolenników Brexitu, którzy byli odpowiedzialni za antyunijną kampanię przed referendum w 2016 roku, sugerowały, że Wielka Brytanii finansowo niczego nie zyskuje od Unii Europejskiej, a wręcz przeciwnie - wpłaca góry pieniędzy do wspólnego budżetu i tym samym finansuje UE i poszczególne, biedniejsze kraje Wspólnoty.

Przypomnijmy, że za hasła dotyczące NHS Boris Johnson dostał wezwanie do sądu - jednak udało mu się uniknąć rozprawy i nigdy nie stanął przed sądem, by odpowiedzieć na oskarżenia.

W internecie powstał jednak bardzo ciekawy projekt, który korzystając z wielu rzetelnych źródeł danych (m.in. ze stron rządowych), generuje interaktywną mapę, na której można sprawdzić dokładny wkład finansowo-gospodarczy UE - nie tylko ogólnie do brytyjskiego rynku. Mapkę można przybliżać i oddalać - im bardziej zostanie przybliżona, tym więcej szczegółów się na niej pokaże. Można wpisać swój kod pocztowy i zobaczyć, jakie informacje na temat unijnych inwestycji w naszej okolicy wyskoczą.

Gdy zostanie wybrana konkretna lokalizacja, witryna pokaże precyzyjne dane, dotyczące m.in. tego, ile pieniędzy UE zainwestowała w dany obszar oraz często też - ilu pracowników, będących obywatelami UE, ale nie obywatelami UK, pracuje na danym terenie np. w branży medycznej. Przykład na poniższym zdjęciu.

Projekt wciąż się rozwija i jego autorzy zaznaczają, że przedstawione dane nie są jeszcze kompletne. Nie mniej jednak już jest ich sporo.

W opisie na stronie projektu „MyEU” czytamy:

„Rząd brytyjski wyda w tym roku około 809 miliardów funtów, z czego mniej niż 2 proc. trafi do UE. Zastanawialiśmy się, jaki wpływ mają te wydatki na Wielką Brytanię i stworzyliśmy tą stronę, by się dowiedzieć. To nie jest pełna lista - wiemy, że istnieją źródła danych i projekty, których jeszcze nie uwzględniliśmy. Masz coś, co powinno być na mapie? Skontaktuj się z nami. W skład zespół myeu wchodzą: John Lees-Miller, Hope Thomas, Kiyana Katebi i Andrew Weeks.”

Interaktywna mapa jest dostępna bezpłatnie pod linkiem: myeu.uk.

