Udana kampania rządu „Pension Credit Day of Action”. Liczba wniosków o dodatek do emerytury podwoiła się

Rosnące koszty życia w Wielkiej Brytanii sprawiają, że wielu ludziom, zwłaszcza seniorom, trudno jest związać koniec z końcem. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na czerwcową kampanię rządu „Pension Credit Day of Action”, dzięki której liczba wniosków o dodatek do emerytury Pension Credit niemal się podwoiła.

Dodatek do emerytury Pension Credit to świadczenie o wysokości średnio £3300 rocznie, które w tym roku może szczególnie pomóc seniorom w poradzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia. Jednak, jak informował w pierwszej połowie czerwca podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Emerytur Guy Opperman, w 2022 r. wniosku o dodatek do emerytury Pension Credit nie złożyło 770 000 uprawnionych do tego emerytów. Na szczęście sytuacja ta diametralnie się zmieniła po przeprowadzonej przez rząd kampanii „Pension Credit Day of Action”, dzięki której liczba wniosków o dodatek emerytalny niemal się podwoiła.

Kampania „Pension Credit Day of Action” odbyła się w środę 15 czerwca i, jak poinformowało niedawno Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur, zakończyła się dużym sukcesem. Dzięki akcji promującej rządową pomoc dla emerytów, w tygodniu rozpoczynającym się 13 czerwca złożono ponad 10 000 wniosków o dodatek do emerytury, czyli o 275 proc. wniosków więcej, niż to miało miejsce w tym samym okresie w 2021 roku. Być może w rozpropagowaniu szczytnego programu pomógł udział w spocie promocyjnym Lena Goodmana – brytyjskiego tancerza i jurora w popularnym programie telewizyjnym „Strictly Come Dancing”.

Czy Polacy są uprawnieni do otrzymania dodatku do emerytury?

Polacy, podobnie jak inni obywatele UE mieszkający na Wyspach, również są uprawnieni do otrzymania dodatku do emerytury Pension Credit. Osoby kwalifikujące się muszą być w wieku zezwalającym na pobieranie państwowej emerytury i muszą posiadać status osoby osiedlonej.

Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby Polaków ubiegających się o dodatek do emerytury Pension Credit. Wiadomo jednak, ile wniosków o taką pomoc złożono w zeszłym roku z podziałem na regiony. Poniżej prezentujemy w tym względzie dane otrzymane przez Polish Express od DWP.



Fot. DWP

