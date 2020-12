Uczniowie w Anglii wrócą po świętach do szkół tydzień później, niż normalnie. Wcześniej zostaną poddani testom

Fot. Getty

Aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa po przerwie świąteczno – noworocznej w Anglii, rząd zdecydował, że uczniowie szkół średnich wrócą do klas tydzień później, niż normalnie. Wcześniej nastolatkowie zostaną poddani testom na koronawirusa i przez pierwszych kilka dni będą się uczyć zdalnie.

Minister ds. edukacji Gavin Williamson zdecydował, że powrót do nauki stacjonarnej po przerwie świąteczno-noworocznej zostanie dla uczniów szkół średnich nieco wydłużony. Wszystko to dlatego, by zminimalizować ryzyko transmisji wirusa przez nastolatków, którzy bardzo często przechodzą zakażenie COVID-19 zupełnie bezobjawowo. Zgodnie z najnowszymi planami rządu, uczniowie szkół średnich pojawią się w pierwszym tygodniu w szkołach (4-8 stycznia) tylko w celu poddania się testom na koronawirusa, a resztę nauki będę mieli zdalnie. W mury szkolne, do nauki stacjonarnej, uczniowie powrócą dopiero w tygodniu następnym, od poniedziałku 11 stycznia. Podobne ograniczenia nie dotkną natomiast uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczną stacjonarną naukę 4 stycznia.

Od stycznia masowe testy w szkołach

Decyzja o wydłużonym powrocie do stacjonarnego nauczania dla uczniów szkół średnich to tylko jeden z elementów nowej strategii rządu na przecinanie łańcuchów zakażeń w murach szkolnych. Zaledwie kilka dni temu Downing Street zdecydowało również o prowadzeniu masowych testów w szkołach – i to nie tylko wśród nauczycieli oraz kadry pomocniczej, ale też uczniów, którzy mieli kontakt z zakażonym uczniem i nauczycielem. Dzięki nowemu programowi masowych testów w szkołach średnich, uczniowie nie będą już musieli się izolować w ramach tzw. „school bubbles”, tylko po poddaniu się testom będą mogli nadal uczęszczać do szkół. - Nowy program polegający na testowaniu uczniów i nauczycieli, którzy mieli bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem, pozwoli nam zatrzymać większą liczbę uczniów w szkołach, gdzie mają oni szansę na najlepszy rozwoju i dobre samopoczucie. Przez pozostałą część roku szkolnego oraz w okresie poprzedzającym egzaminy, naszym narodowym priorytetem będą otwarte szkoły dla wszystkich, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim jak największego bezpieczeństwa – zaznaczył minister edukacji Gavin Williamson.