Szkocja otwiera secondary schools po przerwie wielkanocnej. Jakie zasady będą obowiązywać w szkołach średnich?

Uczniowie secondary schools wrócą do szkół po przerwie wielkanocnej.

Premie Szkocji ogłosiła, że po wielkanocnych feriach do szkół powrócą nie tylko uczniowie primary schools, ale także uczniowie secondary schools. Które dzieci będą mogły pozostać w nauczaniu zdalnym i jakie zasady mają obowiązywać w szkołach średnich?

Nicola Sturgeon potwierdziła, że zgodnie z planem uczniowie secondary schools powrócą do nauki stacjonarnej po przerwie wielkanocnej. Uczniowie primary schools powrócili do szkolnych ławek już wcześniej i po przerwie wielkanocnej również rozpoczną naukę stacjonarną bez zmian. Przy nauczaniu zdalnym będą mogły pozostać dzieci, które z powodów zdrowotnych są bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19. Dzieci z tej grupy powinny pozostać w domach co najmniej do 26 kwietnia.

Jakie zasady będą obowiązywać w secondary schools w Szkocji?

Przed Wielkanocą w szkockich szkołach średnich obowiązywało nauczanie mieszane - teraz uczniowie powrócą do szkół w pełnym wymiarze godzin. Według szkockiego planu wychodzenia z lockdownu młodzież powinna powrócić do szkół średnich już 12 kwietnia, czyli po feriach wielkanocnych. Uczniowie secondary schools nie będą musieli ściśle przestrzegać 2-metrowego dystansu społecznego, jednak przez cały czas przebywania na terenie szkoły będą musieli mieć na sobie maseczki zakrywające usta i nos. Ponadto, uczniowie będą mieć dostęp do darmowych testów LFD (lateral flow tests).

Dalsze etapy wychodzenia z lockdownu w Szkocji

Z kolei od 26 kwietnia w całej Szkocji poziom ograniczeń powinien zostać obniżony do poziomu 3. Niektóre rejony mogą przejść od razu do poziomu 2. W praktyce przejście do poziomu 3 oznacza przede wszystkim, że:

Tego dnia przestaną obowiązywać ograniczenia dotyczące podróży krajowych - mogą jednak wciąż odbywać się kontrole w przypadku podróży poza Szkocję do innych części Wielkiej Brytanii.

Otwarte zostaną wszystkie sklepy.

Swoją działalność będą mogły wznowić także hotele, pensjonaty, biblioteki i inny instytucje kultury.

Kawiarnie, puby i restauracje będą mogły serwować posiłki i alkohol na zewnątrz do godziny 22. Wewnątrz lokali nie będzie można podawać alkoholu, a posiłki przy stolikach będą mogły odbywać jedynie w grupach nie większych niż cztery osoby z dwóch gospodarstw domowych.

W pogrzebach i weselach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu będą dozwolone w grupach nie więkdzych niż sześć osób z trzech gospodarstw domowych.

Od 17 maja te rejony Szkocji, które pozostawały na poziomie 3, przejdą do poziomu 2. Oznacza to między innymi:

Spotkania towarzyskie w pomieszczeniach będą dozwolone dla grup składających się z maksymalnie czterech osób z dwóch gospodarstw domowych.

Dorośli będą mogli uczestniczyć w treningach sportów kontaktowych na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach grupowych.

Wznowiona zostanie działalność kin, klubów bingo i salonów gier.

Stopniowo wznawiane będą też eventy dla większej ilości uczestników, taki jak koncerty, festiwale.

Z początkiem czerwca cała Szkocja powinna przejść do poziomu 1, a następnie do końca czerwca do poziomu 0, oznaczającego całkowite wyjście z lockdownu. Więcej informacji na temat aktualnych zasad lockdownu w Szkocji znajduje się na stronie rządowej: LOCKDOWN SZKOCJA.