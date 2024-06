Życie w UK Uczniowie będą mogli „porozmawiać” z osobami ocalałymi z Holokaustu. Dzięki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja wkracza w kolejne obszary naszego życia. W Wielkiej Brytanii ruszył właśnie program, który za pomocą AI pozwoli uczniom „porozmawiać” z osobami ocalałymi z Holokaustu. Także tymi, które już nie żyją.

Sztuczna inteligencja w służbie edukacji

Osoby, które ocalały z Holokaustu, są już w bardzo podeszłym wieku. I choć robią one, co mogą, by wciąż dzielić się swoimi doświadczeniami, to jednak coraz trudniej jest im podróżować po kraju i pojawiać się na spotkaniach, żeby z młodymi ludźmi spotkać się osobiście. A wielu z ocalałych powoli także odchodzi, co oznacza, że bezpowrotnie tracimy szansę na to, by usłyszeć ich na żywo.

Z tego też względu organizacja the Holocaust Educational Trust, pod przewodnictwem CEO Karen Pollock, przygotowała zupełnie unikatowy program pozwalający uczniom “porozmawiać” z ocalałymi z Holokaustu za pomocą sztucznej inteligencji. Jak to działa? Otóż za pomocą technologii AI przenoszącej mowę na tekst i odwrotnie, a także przy użyciu techniki filmowania obejmującej dziewięć kamer, stworzono wirtualne wersje 3D ocalałych z Holokaustu. Są oni w stanie odpowiedzieć aż na 1000 pytań uczniów. Sztuczna inteligencja wysłuchuje pytania, a następnie odtwarza odpowiedź nagraną przez ocalałego z Holokaustu seniora. A to wszystko daje uczniom poczucie, jakby rozmawiali z seniorami w sposób naturalny.

Innowacyjny program ma przeciwdziałać fali antysemityzmu w UK

Karen Pollock zwraca uwagę na fakt, jak bardzo innowacyjny program angażujący osoby ocalałe z Holokaustu przyda się teraz do walki z rosnącym w UK antysemityzmem. Tym bardziej, że na fali tego antysemityzmu w mediach społecznościowych i w ogóle w przestrzeni publicznej coraz częściej rozpowszechniane są teorie spiskowe i dezinformacje na temat zagłady ludności żydowskiej w trakcie II wojny światowej.

– Myślę, że wyzwanie, jakie stoi przed edukacją o Holokauście, polega niestety na tym, że są ludzie, którzy zaprzeczają Holokaustowi. Niektórzy zniekształcają informacje o Holokauście albo wykorzystują je do przedstawiania innych tez, które chcą poruszyć. Oni wypaczają pamięć o Holokauście – ostrzega Pollock. I dodaje: – Tutaj chodzi także o to, żeby pokazać, że to jest doświadczenie prawdziwych osób. Właśnie tutaj można o tym usłyszeć i zobaczyć ich punkt widzenia. (…) Stawiamy czoła rzeczywistości. Ocaleni z Holokaustu są coraz starsi, słabsi i jest ich coraz mniej. Oni mają już swój wiek. Nie czekajmy do momentu, kiedy nie będzie już nikogo. Zróbmy to teraz i stopniowo wprowadzajmy tego rodzaju programy do szkół.