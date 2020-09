Uczniowie będą karani za udawany kaszel i kichanie oraz inne niestosowne żarty w szkole na temat pandemii

Niektóre z nich posunęły się nawet do tego, że ostrzegają przed karami za "niestosowne" zachowanie oraz żarty z pandemii.

Ministerstwo Edukacji zaapelowało do szkół, aby jasno określiły konsekwencje, które będą groziły uczniom za złamanie regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

W związku z powrotem do szkół uczniowie muszą przygotować się na stosowanie się do wielu nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Szkoły w Sussex i Londynie ostrzegły rodziców, że „celowe i złośliwe” zachowania uczniów związane np. z udawanym kaszlem lub kichaniem, czy też jakiegokolwiek rodzaju żartami na temat pandemii będą karane.

Szkoły przygotowują się do powrotu uczniów w Anglii w tym tygodniu i następnym, co będzie wiązało się dla dzieci i młodzieży z koniecznością przyswojenia i zastosowania się do wielu regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

Kary dla uczniów

Niektóre ze szkół postanowiły nawet stworzyć „czerwoną listę” zachowań zakazanych, które będą skutkowały karami dla uczniów. W ten sposób za „celowy i złośliwy kaszel oraz kichanie” lub też „niestosowne” żarty dotyczące pandemii uczniów spotkają niemiłe konsekwencje.

W Ark Alexandra Academy w Hastings (Sussex) ogłoszono, że “żartobliwe i niestosowne komentarze oraz twierdzenia” dotyczące Covid-19, a także „celowy kontakt fizyczny z inną osobą” będą naruszeniem regulacji i poskutkują odesłaniem do domu. Zgodnie z ostrzeżeniem – „celowy i złośliwy kaszel lub kichanie” będzie prowadziło to tej samej kary.

W tym samym czasie Ark Byron Primary Academy w Actor (zachodni Londyn), będąca częścią Ark Alexandra poinformowała w liście do rodziców, że w przypadku, gdy uczniowie nie będą stosowali się do zasad dotyczących higieny oraz dystansu społecznego, będą „natychmiastowo przenoszeni do odseparowanego pomieszczenia”. Z kolei „pewne zachowania (np. celowy kaszel na inną osobę), które wcześniej były wyłącznie aspołeczne, teraz będą traktowane wyjątkowo poważnie”.

Ministerstwo apeluje do szkół

Ministerstwo Edukacji stwierdziło, że złe zachowanie uczniów może się pogorszyć przez brak regularnej obecności oraz dyscypliny w klasach w czasie pandemii. Zgodnie z zaleceniem ministerstwa szkoły powinny jasno określić konsekwencje, które będą groziły za złe zachowanie uczniów, szczególnie przy nowych restrykcjach i zasadach dotyczących higieny.