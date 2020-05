Uczennica z Polski w brytyjskiej szkole - poznaj historię Natalii dorastającej w UK [wideo]

Jak to jest dorastać w UK będąc imigrantem z Polski? Czy ciężko być dzieciakiem, który w szkole mówi z obcym akcentem? Na ile szkolny "bullying" jest powszechnym zjawiskiem?

O tym, jak ciężko jest adaptować się do brytyjskiej rzeczywistości przyjeżdżając na Wyspy z Polski opowiada Natalia Anio. Mieszkająca w Londynie kobieta pochodzi z Warszawy, ale przeprowadziła się do UK i na własnej skórze doświadczyła takiego losu uczęszczając do primary school. O ile nauka języka w tym wieku przychodziła jej z łatwością - po roku Natalia potrafiła się już dobrze porozumiewać po angielsku - o tyle pojawiły się inne problemy...

Gdy uczęszczała do "high school" nie dano jej zapomnieć, że jest "inna" ze względu na swoje pochodzenie. To był ciężki okres. Natalia nie pasowała, odstawała od reszty, inne dzieciaki traktowały ją gorzej, ze względu na jej polskość, ze względu na jej dziwny akcent. To los, który dotyka wszystkich imigrantów - niektórych mniej, niektórych bardziej. Natalia mówi, że nie było to miłe i niewiele dało się z tym zrobić.

Bohatera filmiku uważa, że trzeba o tym mówić. O tym, jak wyglądało dorastanie w Wielkiej Brytanii, jak była traktowana w szkole opowiada na łamach tego filmiku:

A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy według Was problem "bullyingu" w szkole mocniej dotyka choćby przedstawicieli mniejszości etniczycyh i narodowych? Czy dzieciaki polskiego pochodzenia mają ciężej z takich właśnie względów? Czekamy na wasze opinie, piszcie!