Uczeń dźgnął nożem nauczyciela w szkole w Gloucestershire

Szkoła średnia w Tewkesbury (Gloucestershire) została zamknięta po tym, jak uczeń dźgnął nożem nauczyciela. Nastolatek został aresztowany przez policję. Rodzice są zaniepokojeni, bo nie mogą skontaktować się ze swoimi dziećmi w zamkniętej placówce.

Do ataku doszło w poniedziałek rano w szkole w Tewkesbury przy Ashchurch Road. Na miejsce przyjechało wiele radiowozów z uzbrojonymi policjantami, którym udało się aresztować nastolatka.





Uczeń dźgnął nauczyciela

Policja w Gloucestershire podała: „Osoba dorosła została zabrana do szpitala z podejrzeniem rany kłutej po ataku w szkole w Tewkesbury. Zostaliśmy wezwani dzisiaj (poniedziałek) około godziny 9:10 w związku ze zgłoszeniem, że uczeń dźgnął nauczyciela. W związku ze zdarzeniem zatrzymano nastoletniego chłopca”.

Wcześniej na Twitterze policja napisała: „Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia w szkole w Tewkesbury na Ashchurch Road. Szkoła jest zamknięta, a policja jest na miejscu”.

Reports of possible armed incident and stabbing at school in Tewkesbury, Gloucestershire, awaiting further details. pic.twitter.com/cxdLFowccj — Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 10, 2023

W powiadomieniu do rodziców szkoła napisała: „Dziś rano w akademii Tewkesbury (szkoła Tewkesbury) miało miejsce zdarzenie i policja w Tewkesbury doradziła nam zamknięcie placówki. W szkole jest obecna policja. Chcielibyśmy zapewnić wszystkie rodziny, że dzieci z Tirlebrook i Little Oaks [pobliska szkoła podstawowa i przedszkole] są bezpieczne i mają się dobrze”.

W dalszym oświadczeniu kontynuowano: „Musimy poprosić rodziny, aby nie przychodziły w tym czasie do szkoły, ponieważ może to zagrozić prowadzonej obecnie operacji policyjnej, a także zagrozić bezpieczeństwu dzieci. W tej sytuacji wszyscy pracownicy szkoły będą pomagać dzieciom i współpracować z policją, dlatego prosimy o niekontaktowanie się z sekretariatem szkoły. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i, tak szybko, jak to możliwe, poinformujemy, gdy będziemy wiedzieć więcej”.

Emergency services are at the scene of an incident at Tewkesbury School on Ashchurch Road.



The school is in lockdown while police are at the scene. More information will be released in due course. pic.twitter.com/qTKt4K1WuI — Gloucestershire Constabulary (@Glos_Police) July 10, 2023

Obawy rodziców

Niektórzy rodzice wyrazili zaniepokojenie brakiem szczegółów na temat tego, co się dzieje. Jeden z nich napisał w mediach społecznościowych: „Wszystko, co otrzymaliśmy, to e-mail z informacją, że szkoła jest zamknięta i żebyśmy tam nie dzwonili ani nie szli. Teraz wszyscy widzą uzbrojoną policję, karetki pogotowia, helikoptery. Rodzice pomyślą o najgorszym, zwłaszcza ci, których dzieci albo nie odpowiadają na telefon, albo jest on wyłączony”.

