Uchwycili moment, w którym trafił w nich piorun. Zdjęcie jest nieprawdopodobne

Trójka rodzeństwa z Wielkiej Brytanii miała wyjątkowe szczęście, że nic im się nie stało. Robiąc sobie selfie pod drzewem w czasie burzy w poniedziałek niedaleko Hampton Court Palace w East Molesey zostali trafieni przez piorun. Moment ten został zarejestrowany na zdjęciu.

Rachel, Isobel i Andrew Jobson wybrali się na przejażdżkę rowerową do swojej ciotki mieszkającej w Epsom (Surrey) i postanowili schronić się przed ulewą pod drzewem. Wtedy też wpadli na pomysł zrobienia sobie selfie zanim wsiądą z powrotem na rowery.

W momencie, gdy rodzeństwo robiło sobie zdjęcie, uderzył w nich piorun i tę chwilę właśnie zarejestrował aparat. Cała trójka została zabrana do szpitala w Tooting z lekkimi poparzeniami. Obrażenia nie były jednak poważne, dlatego wypuszczono ich do domu po paru godzinach.

Jak powiedziała 23-letnia Isobel:

- Nasze zdjęcie w momencie uderzenia pioruna zostało zrobione o 17:05. Zrobiłam zdjęcie, gdy się uśmiechaliśmy, a później chciałam zrobić smutne zdjęcie w deszczu. Nagle znalazłam się na ziemi i nic nie słyszałam poza tym wysokim brzęczeniem. Cała moja prawa ręka była zdrętwiała i nie mogłam nią ruszyć.

Wow. Isobel Jobson's photo as they are struck by lightning. pic.twitter.com/3u01sBqq7C