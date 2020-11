Ubóstwo menstruacyjne: Szkocja jako pierwsze państwo na świecie zapewni kobietom darmowe podpaski i tampony

Fot. Getty

We wtorek wieczorem deputowani do Parlamentu Szkockiego zagłosowali jednomyślnie za bezwzględną walką z ubóstwem menstruacyjnym. Szkocja będzie zatem pierwszym krajem na świecie, który zapewni kobietom darmowe podpaski i tampony, niezależnie od osiąganych przez nie dochodów.

Wtorkowa decyzja Holyrood – przyjęcie ustawy The Period Products (Free Provision) (Scotland) Act – to zwieńczenie czteroletniej kampanii prowadzonej w imieniu kobiet przez Monikę Lennon - rzeczniczkę ds. zdrowia szkockiej Partii Pracy. - To dla Szkocji dzień dumy – zaznaczyła Lennon po głosowaniu, w którym na udostępnienie wszystkim kobietom darmowych podpasek i tamponów posłowie zgodzili się ostatecznie w sposób jednomyślny. I dodała: - To przyniesie ogromną zmianę w życiu kobiet i dziewcząt, które miesiączkują. Zresztą wielki postęp dokonał się już na poziomie lokalnych społeczności i w łonie władz lokalnych w zakresie zapewnienia każdej kobiecie menstruacyjnej godności. Nastąpiła ogromna zmiana, jeśli chodzi o sposób, w jaki rozmawiamy o miesiączce w sferze publicznej. Jeszcze do niedawna w izbie Holyrood nigdy nie odbyła się otwarta dyskusja na temat menstruacji, a teraz stanowi ona jeden z głównych tematów. MPs polubili bycie częścią tego procesu, który objął także problemy związane z menopauzą i endometriozą.

Darmowe podpaski i tampony dla wszystkich

Zgodnie z ustawą przegłosowaną właśnie przez deputowanych do Parlamentu Szkockiego, podpaski i tampony staną się w Szkocji powszechne i całkowicie darmowe. Z nieodpłatnych artykułów higienicznych będzie mogła skorzystać każda kobieta, niezależnie od swojej osobistej sytuacji finansowej, bo choć rząd chciał początkowo uzależnić dystrybucję darmowych podpasek i tamponów od osiąganych dochodów, to ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Eksperci szacują, że walką z tzw. ubóstwem menstruacyjnym (ang. period poverty) będzie kosztowała £8,7 mln rocznie, a za zapewnienie kobietom darmowych produktów higienicznych odpowiedzialne będą władze lokalne.