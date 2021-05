Ubezpieczyciele nie mogą pobierać od lojalnych klientów wyższych składek. Jest decyzja Financial Conduct Authority

Fot. Getty

Firmy ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczenie samochodu lub mieszkania, nie mogą karać lojalnych klientów wyższymi składkami. Financial Conduct Authority zapowiedziało, że będzie walczyć z praktykami, w ramach których dotychczasowym klientom oferowane są wyższe ceny ubezpieczenia, niż klientom nowym.

Lojalność względem firmy ubezpieczeniowej powinna się wiązać z wieloma przywilejami i niższymi składkami. Tymczasem, jak wykazał przegląd stawek ubezpieczenia samochodu czy mieszkania dokonany przez organ Financial Conduct Authority, wiele firm ubezpieczeniowych w UK robi coś zupełnie odwrotnego. Firmy te proponują bowiem niższe, promocyjne składki ubezpieczenia klientom nowym, karząc niejako wyższymi stawkami lojalnych klientów, którzy z usług ubezpieczyciela korzystają już od pewnego czasu. Z badania przeprowadzonego przez FCA wynika, że w zeszłym roku miliony lojalnych klientów zapłaciło wyższe stawki ubezpieczenia, a także że w 2018 r. zapłacili oni aż £1,2 mld więcej, niż nowi klienci. W badanym okresie za ubezpieczenie samochodu nowi klienci płacili średnio £285, a starzy (z min. 5-letnim stażem) - £370. Jeśli chodzi o ubezpieczenie mieszkania, to nowi klienci płacili średnio £130, a starzy - £238, natomiast w przypadku ubezpieczenia zawartości mieszkania nowi klienci uiszczali opłatę w wysokości £56, a starzy – w wysokości £138.

We’ve confirmed new measures to protect loyal consumers in home and motor insurance. Read more https://t.co/kOHlIbvjAr — Financial Conduct Authority (@TheFCA) May 28, 2021

Niesprawiedliwe praktyki stosowane przez ubezpieczycieli

Eksperci Financial Conduct Authority zauważyli, że z powodu stosowanych przez ubezpieczycieli praktyk, klienci powinni co roku zmieniać firmę ubezpieczeniową, by zyskać jak najniższy wymiar składki. „Oznacza to, że konsumenci muszą co roku rozglądać się i zmieniać [firmy ubezpieczeniowe], by uniknąć płacenia wyższych składek za lojalność. To też zniekształca sposób, w jaki rynek działa dla wszystkich. Wiele firm oferuje ceny poniżej kosztów, aby przyciągnąć nowych klientów. Poza tym firmy korzystają również z zaawansowanych procesów w zakresie kierowania najlepszych ofert do klientów, o których sądzą, że w przyszłości nie odejdą i dlatego zapłacą więcej” - czytamy w raporcie FCA.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Financial Conduct Authority, firmy ubezpieczeniowe będą musiały od teraz oferować klientom odnawiającym polisę cenę nie wyższą, niż cena, którą zapłaciliby jako nowi klienci. Ubezpieczyciele będą także zobowiązani przesyłać FCA dane, co pozwoli na monitorowanie stosowanych przez nich praktyk.