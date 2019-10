Ubezpieczenie zdrowotne w UK - fakty, mity i statystyki

Przyszło nam żyć w czasach, gdzie od czasu do czasu słyszymy, że wśród znajomych lub rodziny mamy osobę, która zachorowała na raka, przeszła zawał serca lub wylew. Można powiedzieć, że choroby te są tak powszechne, że przyzwyczailiśmy się do takich wiadomości, jednocześnie wierzymy, że to nigdy nie przydarzy się właśnie nam. Z drugiej strony przecież nikt nie planuje choroby, a naturą rzeczy bywa, że spotyka to nas w najmniej oczekiwanym momencie.

Ubezpieczenie chorobowe w UK – statystyki

Statystyki nie kłamią. Według Cancer Research UK 1 na 2 osoby w Wielkiej Brytanii urodzona po 1960 roku zostanie zdiagnozowana na którąś z postaci raka podczas ich życia. W UK odnotowuje się około 363,000 nowych zachorowań rocznie, to 990 każdego dnia. Szacuje się, że co 2 minuty, ktoś ma postawioną taką diagnozę.[1]

Zachorowania na raka stanowią 65% zgłaszanych wniosków o odszkodowanie z tytułu prywatnego ubezpieczenia chorobowego w UK – Critical Illness.

Ubezpieczenie chorobowe w UK – fakty

Często diagnoza poważnej choroby wiąże się z szokiem dla chorego i jego najbliższej rodziny, a do zmartwień o zdrowie dochodzą także te związane z pieniędzmi. Sytuacja może być bardzo poważna, jeśli chory jest głównym żywicielem rodziny. Ubezpieczenie chorobowe w UK – czyli tzw. Critical Illness Cover, to najczęściej wybierana opcja finansowego zabezpieczenia się na skutek wystąpienia któreś z wymienionych w polisie chorób krytycznych. Ubezpieczyciele muszą pokryć min. trzy kondycje:

Zachorowanie na raka

Atak Serca

Udar mózgu

Oferta na rynku jest jednak szeroka. Czołowe firmy ubezpieczeniowe w UK mają w ofercie około 30-90 różnych zachorowań tj. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, niewydolność nerek lub wątroby, przeszczepy głównych organów, utratę wzroku lub słuchu. Polisy często pokrywają także mniej poważne schorzenia w 25% - 50% sumy ubezpieczenia, a do ubezpieczenia można włączyć dzieci (obecne lub przyszłe). Przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego w UK, warto czytać to co jest zapisane małym drukiem lub skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, aby mieć pewność, że jesteśmy właściwie chronieni.

Ubezpieczenie zdrowotne w UK często można również poszerzyć o różne dodatki umożliwiające nam prywatne leczenie w zagranicznych, specjalistycznych klinikach, wypłatę dodatkowego odszkodowania z tytułu stwierdzonej stałej niepełnosprawności lub dostęp do specjalistów medycznych i drugiej opinii lekarskiej.

Ubezpieczenie chorobowe w UK – mity i statystyki

Przez lata wokół ubezpieczeń zdrowotnych w UK, nagromadziło się dużo mitów i obiegowych opinii, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Przede wszystkim pokutuje stwierdzenie, że firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowań lub, że robią wszystko żeby tego nie zrobić.

Tymczasem, z roku na rok, brytyjskie stowarzyszenie ubezpieczycieli, Association of British Insurers ABI, publikuje kolejne raporty ze statystykami z rynku ubezpieczeń, które przeczą tym opiniom. Ostatni taki raport za rok 2018, ogłosił rekordową sumę wypłaconych odszkodowań, bo aż £5,3 miliarda i 97,6% wypłaconych wniosków o odszkodowanie. Jeśli chodzi o same choroby krytyczne, wypłacono łącznie 16,452 odszkodowań, na łączną sumę £1,166,872, co stanowiło 91.6% wszystkich zgłoszonych claimów.

Jeden z wiodących ubezpieczycieli na brytyjskim rynku, firma Aviva, jako główne przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania wskazuje nie spełnienie definicji choroby lub celowe wprowadzenie w błąd firmy przez klienta na etapie aplikacji medycznej.

Przed wykupieniem tego rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego w UK, najlepiej skontaktować się z doświadczonym doradcą, który pomoże wybrać polisę odpowiednią dla Ciebie i dopasowaną do Twoich okoliczności.

Jeśli chodzi o prywatne ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe w UK, to warto takowe przygotować jak najszybciej, gdyż będąc młodym i zdrowym możemy zagwarantować sobie korzystniejsze warunki i niższe składki. Jakiekolwiek ubezpieczenie najlepiej zacząć 2 lata za wcześnie, niż jeden dzień za późno.

