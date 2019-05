Jak w prosty sposób na obniżyć koszty ubezpieczenia samochodu w UK

Jak zaktualizować prawo jazdy, aby uniknąć £1,000 kary

Przeprowadziliście się niedawno do nowego domu? Wzięliście ślub i któreś z Was zmieniło nazwisko? Jeśli tak, to być może nieświadomie łamiecie prawo, nie aktualizując prawa jazdy. Według "The Sun" miliony...