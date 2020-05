Ubezpieczenie samochodu w UK: Od dziś osoby borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na specjalne traktowanie

Fot. Getty

Od dziś wszyscy właściciele polis komunikacyjnych mają prawo do ich zmiany na tańsze albo do wystąpienia o tzw. wakacje składkowe. Chodzi o to, jak czytamy w nowych regulacjach opublikowanych przez Financial Conduct Authority, żeby ulżyć kierowcom borykającym się z problemami finansowymi w związku z epidemią COVID-19.

Ubezpieczenie samochodu stanowi jeden z największych, stałych wydatków gospodarstw domowych, a mniej doświadczeni kierowcy muszą każdego roku przeznaczyć na polisę komunikacyjną ponad £1 000. Aby zatem ulżyć kierowcom w dobie koronawirusa, organ Financial Conduct Authority (instytucja zajmująca się regulacją i nadzorem rynku kapitałowego w UK) wydał zalecenia dotyczące pomocy właścicielom polis, którzy borykają się obecnie z problemami finansowymi.

Od dziś kierowcy mają prawo zmienić polisę na tańszą, bez żadnych dodatkowych opłat (ani kar), albo zawnioskować o odłożenie płatności w czasie. Zgodnie z wytycznymi FCA firmy ubezpieczeniowe, w przypadku klientów, którzy zgłoszą im problemy z opłacaniem składek, będą miały obowiązek:

ponownie ocenić profil ryzyka, który, z uwagi na epidemię, mógł ulec zmianie;

sprawdzić, czy tańszy produkt byłby lepiej dopasowany do aktualnych potrzeb klienta i np. usunąć ze składki mniej potrzebne dodatki, takie jak na przykład ubezpieczenie kluczy;

zrezygnować z pobrania opłaty za dostosowanie dla klienta nowej oferty.

W przypadku braku możliwości zmniejszenia składki na ubezpieczenie komunikacyjne, firma ubezpieczeniowa powinna, zgodnie z wytycznymi Financial Conduct Authority, zaoferować klientowi tzw. wakacje składkowe. O odłożenie płatności w czasie klient mógłby wystąpić między 18 Maja a 18 sierpnia, a czas takich wakacji składkowych mógłby wynieść max. 3 miesiące. A jeśli odroczenie płatności nie byłoby możliwe, to firma ubezpieczeniowa powinna przynajmniej: