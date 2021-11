Ubezpieczenie na życie a pandemia koronawirusa w UK

artykuł sponsorowany

Trwająca od ponad roku pandemia wirusa COVID-19 była i jest przyczyną wielu, często radykalnych zmian w naszym życiu. Do tych najbardziej zauważalnych trzeba zaliczyć m.in.: problemy ekonomiczne w licznych sektorach gospodarki, ograniczenia w podróżowaniu, niedobory produktów na rynku czy zmianę stylu pracy. Odcisnęła też swoje piętno, niestety często tragiczne w skutkach, na zdrowiu fizycznym i psychicznym wielu osób. W samej Wielkiej Brytanii zidentyfikowano 8,59 miliona zachorowań na koronawirusa, z czego 139,000 osób zmarło. (1) Czy jej pojawienie się miało negatywny wpływ na wypłaty odszkodowań z Polis na Życie w UK? Czy ubezpieczenia obejmują również śmierć spowodowaną przez COVID-19? Czy przebycie koronawirusa stanowi przeszkodę w wykupieniu Life Insurance? Na te i kilka innych pytań dotyczących ubezpieczenia na życie na terenie UK i wpływu COVID na polisy tego typu odpowiadamy poniżej.

Jak wyglądały wypłaty odszkodowań w 2020 roku?

Bez wątpienia brytyjskie firmy ubezpieczeniowe stanęły w tej kwestii na wysokości zadania. Opublikowane przez ubezpieczycieli statystyki za rok 2020 z jednej strony napawają optymizmem, a z drugiej biją smutne rekordy, pokazując, jak tragicznym dla wielu był ten rok. W samym tylko 2020 wypłacono ogromną, największą z zanotowanych w ostatnich latach, łączną kwotę odszkodowań z tytułu Polis na Życie, Ubezpieczenia od niezdolności do pracy oraz od chorób krytycznych – było to w sumie 6,2 miliarda funtów, czyli aż 17 milionów funtów dziennie! Była to aż 8% zwyżka w stosunku do 2019 roku. Samych odszkodowań z Polis na Życie odnotowano aż 43160 (o 3522 więcej niż rok wcześniej), a z wszystkich pozwów wypłacono średnio 97% (97,4% w 2019 r.). (2)(3).

Odsetek niewypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń na życie w przeważającej większości wiązał się z niewykazaniem pełnych lub właściwych danych medycznych dotyczących stanu zdrowia w chwili aplikowania o polisę.

Jakie zmiany wprowadzono w ubezpieczeniu na życie w UK?

W związku z tak znacznym wzrostem ilości wypłat z tytułu ubezpieczenia na życie w Wielkiej Brytanii oraz łącznej kwoty wypłaconych odszkodowań wiele osób obawiało się dużego wzrostu cen składek lub nawet dodatkowych wykluczeń związanych z COVIDem. Na szczęście do tej pory nie zaobserwowano takich trendów - nowe polisy nie są wyraźnie droższe od tych wykupionych przed rozprzestrzenieniem się COVIDa – ceny miesięcznych składek praktycznie pozostały bez zmian. Ponadto, śmierć spowodowana przez koronawirus nie jest wykluczona ani przy już opłacanych Polisach na Życie w UK, ani przy tych nowozakładanych. (4)

Nie znaczy to jednak, że zupełnie nic się nie zmieniło - na samych wnioskach o ubezpieczenia pojawiły się dodatkowe pytania medyczne na temat COVID-19 (5). W tym miejscu warto wrócić do jednego z zadanych na początku pytań - czy przebyta choroba spowodowana koronawirusem stanowi przeszkodę w ubieganiu się o ubezpieczenie na życie? Również tutaj mamy dobre wieści - przejście przez zakażenie koranawirusem w przeszłości nie stanowi podstawy do odrzucenia aplikacji. Jest jednak jeden warunek - należy potwierdzić, że w pełni wyzdrowieliśmy i nie mieliśmy poważniejszych komplikacji.

Podsumowując – średnie ceny za ubezpieczenie na życie w UK praktycznie się nie zmieniły, a jedyną zmianą we wnioskach ubezpieczeniowych są dodatkowe pytania dotyczące COVID. W przypadku osób, u których wcześniej stwierdzono pozytywny wynik na wirusa, ale niewykazujących symptomów choroby przez co najmniej 1 miesiąc, są duże szanse na wykupienie ubezpieczenia na życie w UK na standardowych warunkach i bez zwyżki miesięcznej składki. Nie ma więc podstaw do obaw w tej materii.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 unieważnia polisę na życie?

W ostatnim czasie można było natrafić na informacje mówiące, że zaszczepienie się przeciwko wirusowi COVID-19 sprawia, że Polisa na Życie w UK staje się nieważna. Jak wiele innych, które są raz po raz nagłaśniane, były to informacje fałszywe - to tzw. scam wymyślony przez osoby chcące dorobić się w perfidny sposób. Szczepienie przeciwko koronawirusowi nie ma wpływu na wypłatę odszkodowania i w żaden sposób nie oddziałuje na posiadaną polisę na życie. (6)

Ponadto, żadna firma ubezpieczeniowa w UK nie może zakwestionować na tej podstawie roszczeń z polisy, ponieważ szczepienia zostały oficjalnie dopuszczone do publicznego obiegu przez brytyjskiego regulatora leków i produktów medycznych (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Fakt, że producenci szczepionek nie wydali jeszcze ostatecznych raportów dotyczących bezpieczeństwa ich preparatów (większość planuje zrobić to w 2023) oraz to, że wiele osób wciąż uznaje je za ‘eksperyment medyczny’ nie gra tutaj żadnej roli. Warto to jeszcze raz podkreślić - zaszczepienie dowolnym z dostępnych preparatów dopuszczonych do publicznego obiegu w UK nie wpływa na możliwość (lub jej brak) wykupu ubezpieczeń na życie.

Żadne wykluczenia lub obostrzenia w ubezpieczeniu się na życie nie obowiązują również w przypadku osób, które nie zaszczepiły się w ogóle. Z punktu widzenia ubezpieczyciela nie ma zatem różnicy czy jesteś zaszczepiony czy nie - ubezpieczenie, które już posiadasz bądź zamierzasz wykupić, będzie działać na standardowych warunkach.

Jeśli szukasz polisy na życie w UK na dogodnych warunkach, a system ubezpieczeniowy Zjednoczonego Królestwa przyprawia Cię o zawrót głowy, sprawdź https://pfadvisors.co.uk/ubezpieczenie-na-zycie-w-uk/ - Broker ubezpieczeń w UK z polskojęzyczną obsługą, który oferuje polisy z najbardziej renomowanych i sprawdzonych firm ubezpieczeniowych na brytyjskim rynku.

Prywatne ubezpieczenie a pandemia - Podsumowanie

Chyba nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać, że pandemia koronawirusa odcisnęła trwałe piętno na wielu aspektach naszego życia. Na naszą pracę, dochody, zakupy czy podróże patrzymy teraz z zupełnie innej perspektywy. Niestety wielu z nas straciło również bliskich lub znajomych. Zaistniała sytuacja sprawia, że kwestie zabezpieczenia finansowego naszych rodzin stały się jeszcze bardziej istotne, przez co posiadanie dobrej Polisy na Życie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Nigdy nie będziemy mieć pewności, co przyniesie nam przyszłość, a ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, że o wiele częściej może ona nas zaskoczyć negatywnie.

Dane aktualne na dzień publikacji.

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej.

Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

