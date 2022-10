Ubezpieczenie na czas określony vs ubezpieczenie na całe życie - które należy wybrać?

Ubezpieczenie na życie w UK jest produktem wszechstronnym. Jest dostępnych kilka jego rodzajów i dostępnych opcji, z których każda oferuje różne poziomy i typy zabezpieczeń, w różnej skali czasowej. Jeśli zdecydujemy się zakupić ubezpieczenie na życie, spotkamy się z wyborem pomiędzy polisą terminową (Term assurance), a polisą zawieraną na całe życie (Whole of Life). Oba rodzaje kontraktów mają swoje zalety i mogą być wykorzystane do osiągnięcia różnych celów finansowych.



Polisy terminowe



Jest to najprostsza i najtańsza forma ubezpieczenia na życie w Anglii. Zapewnia ochronę przed zdarzeniem, które może mieć miejsce w określonym przedziale czasowym. Wybieramy kwotę, na którą chcemy się ubezpieczyć i liczbę lat, przez które chcemy być chronieni. Zwykle zawierane są polisy na 10, 15, 20 lat w zależności od indywidualnych okoliczności. Wiele osób decyduje się na termin do swojego wieku emerytalnego lub na okres spłaty kredytu. Jeśli mielibyśmy umrzeć w tym przedziale czasowym, odszkodowanie zostanie wypłacone naszym najbliższym. Jeśli dożyjemy terminu końcowego, polisa zostanie zamknięta bez wypłaty odszkodowania. Wtedy też nie otrzymujemy zwrotu opłaconych składek.



Ubezpieczenie terminowe, może zapewnić wypłatę odszkodowania na stałym i określonym z góry poziomie, co oznacza, że wysokość składek i kwota ubezpieczenia jest taka sama przez cały okres obowiązywania polisy. Alternatywnie można wybrać opcję zmniejszania lub zwiększania się zabezpieczenia wraz z upływem czasu. Opcja malejącej sumy ubezpieczenia jest często wybierana w celu zabezpieczenia spłaty hipoteki (Mortgage Protection). Z roku na rok nasz mortgage jest spłacany, a zadłużenie jest coraz mniejsze, a więc i kwota odszkodowania maleje odpowiednio.

Ubezpieczenia na Życie w UK

Polisy Whole of Life



Ten rodzaj polisy różni się od opisanej powyżej tym, że wypłata nieopodatkowanego odszkodowania jest gwarantowana, bez względu na to kiedy nastąpi zgon, pod warunkiem, że regularnie opłacamy składki. Wysokość miesięcznych składek jest zwykle dużo wyższa przy tym rodzaju ubezpieczenia, ze względu na to, że wypłata odszkodowania jest nieunikniona – każdy z nas niestety kiedyś umrze. Ubezpieczenie na całe życie może być wykorzystane, gdy chcemy zostawić pieniądze spadkobiercom, może też stanowić zabezpieczenie kosztów pogrzebu lub zapewnić środki na pokrycie podatków od spadku. Jeśli zdecydujemy się ustanowić powiernictwo na polisie, czyli wpisać ją w tzw. Trust, odszkodowanie nie powiększy masy spadkowej po naszej śmierci, tylko zostanie wypłacone bezpośrednio osobom przez nas wskazanym, bez potrzeby dopełniania skomplikowanych formalności. Z niektórymi polisami składki płacimy aż do śmierci z innymi, tylko do określonego wieku, a ochrona ubezpieczeniowa i tak trwa do śmierci.



Jeden i drugi rodzaj ubezpieczenia daje nam gwarancje natychmiastowej ochrony, dzięki czemu jesteśmy ubezpieczeni od razu po rozpoczęciu polisy – tym samym, jeśli umrzemy nawet miesiąc po opłaceniu pierwszej i jedynej składki, ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić pełne odszkodowanie.

Warto również zaznaczyć, że mowa tutaj o ‘pełnych’ polisach na życie (Life Insurance), a nie ubezpieczeniach typu Accidental, które zwykle wypłacają odszkodowanie jedynie w przypadku śmierci w skutek wypadku. Statystycznie tylko około 1 na 10 zgonów jest spowodowany wypadkiem, wiec warto do tego typu ubezpieczeń podchodzić z dystansem i ostrożnością.



Powyższy materiał ma jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako jakakolwiek forma porady prawnej lub finansowej.

