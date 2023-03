Dotyczy to każdego.... czyli 10 powodów, aby już dziś poważnie pomyśleć o ubezpieczeniu Critical Illness

O chorobach krytycznych słyszymy niemal codziennie. Nowotwór, zawał serca, udar mózgu i inne, to choroby cywilizacyjne, występujące bez względu na wiek czy status materialny.

Poprzez media społecznościowe, co jakiś czas docierają do nas informacje o celebrytach cierpiących na nowotwory lub tych, którzy niestety przegrali swoją walkę z chorobą. Łatwo można wywnioskować, że wiek nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Chorują ludzie starsi, osoby w sile wieku, nastolatkowie, a nawet dzieci.

Status materialny również nie ma znaczenia jeżeli chodzi o samą zachorowalność na choroby cywilizacyjne. Jest jednak kwestią niezwykle istotną w czasie trwania choroby. Utrata zdrowia, brak możliwości zarobkowych, koszty leczenia i inne - życie osoby chorej oraz jego rodziny obraca się niemal o 180 stopni. W takich przypadkach z pomocą przychodzi namCritical Illness Cover – Ubezpieczenie od Chorób Krytycznych.

W Wielkiej Brytanii, co roku odnotowuje się ok. 367 000 zachorowań na nowotwór. Większą część tej grupy stanowią mężczyźni. Jeżeli chodzi o konkretne typy raka, to najczęściej chorujemy na: nowotwory piersi, prostaty, płuc i jelita grubego. Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z tą chorobą, wie, jak ciężką walkę należy stoczyć, by wrócić do zdrowia. Problem pojawia się, jeżeli osoba chora jest jedynym żywicielem rodziny, a samo leczenie wiąże się z dużymi kosztami finansowymi.

Ubezpieczenie od Chorób Krytycznych Critical Illness Cover - Dlaczego warto?

Ubezpieczenie od Chorób Krytycznych Critical Illness Cover pomaga zrównoważyć utracone dochody, a także pokryć wydatki, które musiała ponieść osoba zmagająca się z chorobą.

Co więcej, okazuje się, że osoby chore, które wykupiły ubezpieczenie i czują się bezpieczniej pod względem finansowym, lepiej znoszą chorobą. Interesujący okazuje się fakt, iż wskaźniki przeżywalności takich osób są wyższe. Opisywane ubezpieczenie jest wśród dostępnych, jednym z ubezpieczeń najważniejszych - warto więc zadbać o takie zabezpieczenie.

10 powodów, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie

Dlaczego powinieneś poważnie przemyśleć możliwość wykupienia ubezpieczenia od chorób krytycznych już dziś?

Im młodszy jesteś, tym niższe składki jesteś w stanie sobie zagwarantować. Jeżeli jesteśmy zdrowi, zwiększamy również szansę, że ubezpieczyciel zaakceptuje naszą aplikację. Statystyki są nieubłagane. Zdaniem Cancer Research UK, na raka zachoruje co druga osoba mieszkająca w Anglii, która urodziła się po 1960 roku. W tej chwili aż 65% wniosków o odszkodowanie z Critical Illness stanowią nowotwory. Lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku choroby. Nowotwór czy inna choroba krytyczna, powoduje utrata sił, a co za tym idzie, w wielu przypadkach nie jesteśmy zdolni do pracy. W takich przypadkach mogą pojawić się problemy finansowe, które doskwierać będą całej rodzinie, a także będą mieć znaczący wpływ na leczenie i możliwość powrotu do zdrowia. Odnotowuje się, że osoby, które zatroszczyły się o ubezpieczenie, częściej wracają do zdrowia. Ubezpieczenie Critical Illness, rzadko uwzględniane jest przez w tak zwanych grupowych ubezpieczeniach. Warto więc zatroszczyć się o nie na własną rękę. Większość polis z tytułu chorób krytycznych uwzględnia także dzieci (do 21 roku życia), jest to więc spore zabezpieczenie nie tylko dla osób chorych, lecz także rodziny. Jeżeli planujesz powiększenie rodziny, zadbaj, aby ubezpieczenie obejmowało czas od narodzin. Duża część ubezpieczycieli uwzględnia choroby, które zaistniały dopiero po ukończeniu 21 roku życia, z tego powodu wrodzone wady i choroby, po prostu mogą nie zostać uwzględnione. Polisę Critical Illness można także rozbudować o inne punkty umożliwiających prywatne leczenie na całym świecie od pewnych kondycji, odszkodowanie wypłacane z powodu stałej niepełnosprawności bądź dostęp do drugiej opinii lekarskiej. Aby dodać ubezpieczenie na życie, potrzebna jest jedynie niewielka dopłata. Odszkodowanie zostanie więc wypłacone zarówno w przypadku zaistnienia choroby krytycznej, jak i zgonu, w zależności od tego, co ma miejsce wcześniej. Wypłata ubezpieczenia Critical Illness jest nieopodatkowana, co odróżnia ją od lokat i kont oszczędnościowych.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty sprzedażowej czy porady finansowej. Jeżeli planujesz wykupienie ubezpieczenia, skontaktuj się ze specjalistą w celu uzyskania indywidualnej porady w zakresie warunków i wymagań polisy.

