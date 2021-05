UBER zgodził się uznać związek zawodowy! To przełom, który przyniesie korzyści nawet 70 000 kierowców w Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

Gigant technologiczny UBER zawarł historyczną umowę z trzecim co do wielkości związkiem zawodowym w Wielkiej Brytanii, GMB, pozwalając tym samym na zewnętrzną i powszechną ochronę pracowników. To prawdziwy przełom, z którego skorzysta nawet 70 000 kierowców w całej Wielkiej Brytanii.

Uber przez wiele lat wymykał się jakimkolwiek regulacjom, argumentując, że korzysta ze swobody świadczenia usług i że jako nowoczesny, technologiczny gigant, wymyka się pewnym przyjętym rozwiązaniom w zakresie prawa do świadczenia określonych usług (choćby wymogu uzyskania przez kierowców licencji) czy prawa pracy. Ale w Wielkiej Brytanii udało się Ubera „okiełznać”, czego dowodem jest narzucenie niedawno gigantowi obowiązku płacenia kierowcom minimalnej pensji National Living Wage, a także uznanie przez Uber płatnych urlopów i programów emerytalnych. Teraz natomiast, po zawarciu umowy z trzecim co do wielkości związkiem zawodowym w Wielkiej Brytanii - GMB, kierowcy Ubera zyskają jeszcze więcej praw.