Uber wprowadza nowe środki bezpieczeństwa. Jednym z nich jest „przycisk paniki”

Uber ogłosił, że wprowadza szereg rozwiązań, które mają przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa klientów, a także kierowców. Na czym konkretnie polegają nowości?

Zarówno powrót do domu późną czy wręcz nocną porą, jak i praca w takich godzinach, nie należą do komfortowych sytuacji. W Wielkiej Brytanii opinia publiczna stała się wyjątkowo wyczulona na kwestię bezpieczeństwa kobiet po głośnych przypadkach Sarah Everard i Sabiny Nessy. Sytuacji nie upraszcza podnoszenie opłat za usługi transportu publicznego, a także problemy z nocnym metrem w Londynie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Uber postanowił wprowadzić szereg nowych rozwiązań, które mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zarówno klientów, jak kierowców – szczególnie jeśli chodzi o podróże w późnych godzinach wieczornych i nocą. Jakie innowacje wprowadzono?

Uber wprowadza nowe środki bezpieczeństwa

Nowości Ubera opierają się na najnowszych technologiach, umożliwiających dość precyzyjne śledzenie w czasie rzeczywistym poruszającego się pojazdu. Dedykowana aplikacja ma wykrywać wszelkie anomalie podczas podróży, jak na przykład przejazd nietypową trasą, przedłużający się postój czy zakończenie podróży w innym miejscu niż pierwotnie wybrane przez klienta.

W przypadku zajścia jakiejkolwiek anormalnej sytuacji, aplikacja wystosuje prośbę o potwierdzenie, czy wszystko jest w porządku, Co ciekawe, prośba zostanie jednocześnie skierowana do kierowcy, jak i do pasażera – i obie osoby będą musiały potwierdzić, że wszystko jest ok. Jeśli cokolwiek byłoby nie tak, jak trzeba, zarówno kierowca, jak i klient mogą w prosty sposób zaalarmować służby ratunkowe, poprzez wciśnięcie „przycisku paniki”.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród klientów, oprócz rozwiązań technologicznych, Uber podjął także współpracę z organizacją Home Safe, która między innymi rozdaje vouchery, dzięki którym można zapłacić mniej za powrót do domu późną porą. Inicjatywa ma na celu umożliwienie jak największej liczbie osób wybór takiego środka powrotu do domu, który będzie bezpieczny, choć niekoniecznie najtańszy. W ramach tej współpracy Uber ma do zaoferowania 1000 kodów o wartości 10 funtów – kody można otrzymać za pośrednictwem Home Safe.