U wybrzeży Norfolk znaleziono wrak królewskiego okrętu wojennego „pełen wina” sprzed 325 lat [zdjęcia]

Królewski okręt wojenny, który zatonął 325 lat temu, został znaleziony u wybrzeży Norfolk. HMS Gloucester, który przewoził przyszłego króla, okazał się wypełniony różnymi artefaktami, w tym winem, ubraniami, butami, sprzętem nawigacyjnym i profesjonalnym sprzętem morskim oraz rzeczami osobistymi.

Odkrycie wraku królewskiego statku jest uważane za jedno z najważniejszych w najnowszej historii morskiej. Mimo że miało ono miejsce 15 lat temu, dopiero teraz jego znaczenie historyczne zostało potwierdzone.

Wrak królewskiego statku u wybrzeży Norfolk

Statek przewożący Jamesa Stuarta osiadł na mieliźnie około 28 mil od Great Yarmouth, co spowodowało śmierć od 130 do 250 osób. Wielu ludzi zostało na pokładzie tylko dlatego, że protokół nakazywał im pozostanie na statku, dopóki nie opuszczą go członkowie rodziny królewskiej.

Przyszły król Jakub II, ówczesny książę Yorku, kłócił się z kapitanem statku, Jamesem Ayresem o nawigację po zdradzieckich piaszczystych łachach na krótko przed wypadkiem. Gdy statek osiadł na mieliźnie, zatonął w ciągu godziny – o 5:30 rano, 6 maja 1682 roku.

Kronikarz i administrator marynarki, Samuel Pepys był świadkiem zatonięcia Gloucestera (fot. WIKIMEDIA COMMONS)

Książę Yorku zwlekał z opuszczeniem statku do ostatniej chwili, co kosztowało setki osób życie. Przyszły król nie wziął jednak za to żadnej odpowiedzialności i zamiast tego obwinił za wszystko Ayresa, którego chciał natychmiast powiesić. Zamiast tego były kapitan został postawiony przed sądem wojennym i uwięziony. Jakub II z kolei rządził od 1685 do 1688 roku, kiedy to został obalony przez Chwalebną rewolucję.

Odkrycie wraku statku

Wrak został znaleziony przez braci Juliana i Lincolna Barnwellów i innych, po czteroletnich poszukiwaniach na dystansie 5000 mil morskich w roku 2007, ale ze względu na czas potrzebny na potwierdzenie „tożsamości” statku i potrzebę ochrony „zagrożonego” miejsca, które leży na wodach międzynarodowych, dopiero teraz odkrycie mogło zostać upublicznione.

Na jednej z butelek wina na pokładzie znajduje się szklana pieczęć z herbem rodziny Legge – przodków George’a Washingtona, pierwszego prezydenta USA. We wraku było nawet kilka nieotwartych butelek, w których wciąż było wino.

Historyk opisał odkrycie, jako najważniejsze morskie odkrycie od czasu Mary Rose, okrętu wojennego z floty Tudorów króla Henryka VIII. Okręt ten zatonął w bitwie w 1545 roku i został podniesiony w 1982 roku, a następnie wystawiony na wystawę w Portsmouth.

Lincoln Barnwell tak opisał odkrycie wraku księcia Yorku:

- Zaczęliśmy wierzyć, że jej nie znajdziemy, tak dużo nurkowaliśmy i ciągle trafialiśmy na sam piasek. Kiedy schodziłem na dno morskie, pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, było duże działo leżące na białym piasku. Było to niesamowite i naprawdę piękne. Od razu poczułem, jaki to zaszczyt tam się znaleźć, to było takie ekscytujące. W tamtym momencie byliśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy wiedzieli, gdzie leży wrak. To było wyjątkowe i nigdy tego nie zapomnę. Naszym kolejnym zadaniem było zidentyfikowanie go jako Gloucester.

