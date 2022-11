U których popularnych bukmacherów nie zagracie w Polsce?

artykuł sponsorowany

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu, mogą być zaskoczeni, kiedy spróbują w Polsce stawiać na Mundialowe rozgrywki, korzystając ze stron ulubionych bukmacherów. Strona czy apka, która działa w UK, w Polsce może być zupełnie bezużyteczna. Dlaczego?

Co wspólnego mają bukmacherzy w Polsce i Wielkiej Brytanii?

Niestety niewiele. Rynek bukmacherski w Wielkiej Brytanii jest naprawdę olbrzymi i możliwości do obstawiania są wręcz nieograniczone. Duża ilość stron bukmacherskich jest zdecydowanie korzystna dla typerów z prostego względu – im większa konkurencja, tym większa walka o klienta, a co za tym idzie wyższe bonusy na start, programy lojalnościowe i kuszenie promocjami. Zakłady bukmacherskie nie są obciążone podatkiem ani od zakładu, ani od wygranej.

W Polsce nie jest tak kolorowo

Niestety tego samego nie da się powiedzieć o sytuacji bukmacherów w Polsce. Rynek co prawda został już jakiś czas temu uregulowany, ale oznacza to z najważniejsze marki bukmacherskie po prostu wycofały się z Polski. Obecnie w Polsce działa ok. 20 bukmacherów, jednak nie znajdziemy wśród nich najbardziej znanych światowych marek. Natomiast bukmacherzy bez polskiej licencji nie mogą oferować zakładów, co więcej ich strony są w Polsce zablokowane. I największy minus to wysoki podatek, do którego zobowiązani są bukmacherzy, ale pobierają go oczywiście od graczy w efekcie czego stawiając zakład płacimy podatek najpierw od samej kwoty zakłady, a następnie od wygranej, jeśli się uda wygrać.

Porównując więc sytuację graczy w UK i w Polsce, zdecydowanie ciekawsze i atrakcyjniejsze opcje zakładów Polacy mieszkający na Wyspach.

Dlatego, kiedy zdecydujecie się odwiedzić kraj, zwłaszcza podczas Mundialu, musicie być przygotowani, że bez użycia VPN nie obstawicie u swoich ulubionych bukmacherów z Wysp.

Najpopularniejsi bukmacherzy w UK, których nie znajdziecie w Polsce

Niestety, najbardziej popularni bukmacherzy na Wyspach, czyli Bet365 czy William Hill, nie mają pozwolenia na działalność w Polsce. Oznacza to, że w trakcie waszego pobytu w Polsce nie będziecie mieli szans obstawiać na stronach obu bukmacherów.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku m.in.:

Betfair

Betsson

bet-at-home

Expekt

10bet

Betsafe

888

Coral

ComeOn

NetBet

BetVicto

32Red

Wszyscy bukmacherzy z tej listy nie są w Polsce dostępni, co więcej strony części z nich znaleźć można w rejestrze zablokowanych witryn bukmacherskich. Teoretycznie można skorzystać z takich narzędzi jak VPN, żeby móc zalogować się na swoje konto u bukmachera, ale nie mamy gwarancji, że taka opcja zadziała.

Zagraniczne marki bukmacherskie w Polsce

Całe szczęście kilku bukmacherów, znanych z areny międzynarodowej, zdecydowali się wystąpić o polską licencję i oficjalnie prowadzić zakłady.W tym momencie jest to przede wszystkim Betclic. Trzeba jednak pamiętać, że oferta Betclic w Polsce różni się od tego, co oferują w innych krajach. Przede wszystkim kwota zakładu obciążona jest podatkiem, który obowiązuje w Polsce.

Polscy bukmacherzy na Wyspach

Co ciekawe, to polscy bukmacherzy, którzy do tej pory skupiali się na rodzimym rynku, próbują swoich sił na Wyspach. Najsilniejsze polskie marki, w tym LV BET i STS, uruchomiły działalność w UK. Czy jednak mają szansę walczyć na tak rozbudowanym i konkurencyjnym rynku? Czas pokaże.