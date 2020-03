PILNE: U brytyjskiej minister zdrowia stwierdzono koronawirusa. Niedawno miała kontakt z premierem Johnsonem

62-letnia Nadine Dorries jest pierwszą brytyjską minister, u której zdiagnozowano koronawirusa. Okazało się, że niedawno spotkała się z premierem Borisem Johnsonem na Downing Street, a także uczestniczyła w obradach parlamentu.

Wiceszefowa resortu zdrowia jest pierwszym członkiem brytyjskiego parlamentu z potwierdzonym zachorowaniem na koronawirusa. Nadine Dorries powiedziała „The Times”, że zaczęła źle się czuć w piątek w ubiegłym tygodniu, a oficjalną diagnozę otrzymała dopiero w poniedziałek.

