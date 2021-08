Tysiącom ludzi w UK grozi grzywna w wysokości £1 000. BBC będzie srogo karać za brak abonamentu telewizyjnego

Fot. Getty

W zeszłym roku seniorzy powyżej 75. roku życia utracili przywilej oglądania telewizji bez abonamentu. Od 1 sierpnia każdy senior, który nie kwalifikuje się do zniżki, musi zapłacić abonament telewizyjny w pełnym wymiarze, a w razie braku uiszczenia opłaty zostanie ukarany grzywną w wysokości £1 000.

Do niedawna seniorzy powyżej 75. roku życia mogli się cieszyć z oglądania telewizji w UK za darmo. Jednak teraz wszyscy emeryci, bez względu na wiek, będą musieli uiścić opłatę za abonament roczny w wysokości £159 rocznie (lub £53,50, jeśli odbiór programów jest w kolorze czarno – białym). Abonament na Wyspach pozwala przede wszystkim na oglądanie lub nagrywanie programów transmitowanych w telewizji na dowolnym kanale, a także na pobieranie lub oglądanie dowolnych programów BBC za pośrednictwem aplikacji BBC iPlayer. Dodatkowo abonament zezwala na oglądanie lub transmitowanie programów na żywo w telewizji internetowej (np. ITV Hub, All 4, YouTube, Amazon Prime Video, Now TV, Sky Go itp.).

Abonament telewizyjny w UK

Według szacunków BBC z czerwca tego roku, obowiązek opłacenia abonamentu telewizyjnego ciąży obecnie na 3,9 mln seniorów powyżej 75. roku życia. 3,6 mln zakupiło abonament, natomiast nie ma go wciąż ok. 300 000 z nich. Od lutego do końca lipca tego roku wszyscy, którzy zagapili się lub nie mieli środków na zakup licencji, mogli skorzystać z tzw. grace period. Teraz jednak za niezapłacony abonament będzie groziła grzywna w wysokości, bagatela, £1 000.

Są jednak grupy odbiorców 75+, które nie muszą płacić za abonament. Są to przede wszystkim seniorzy, którzy pobierają dodatek do emerytury pension credit. Dodatkowo dwie grupy seniorów dotyczą daleko idące ulgi na zakup abonamentu – jedną z nich są osoby niewidome lub słabo widzące (50 proc.), a drugą – osoby mieszkające w domach opieki. W tym drugim przypadku seniorzy mają prawo do bardzo dużej zniżki w ramach Accommodation for Residential Care (ARC) Concessionary TV Licence i płacą za abonament zaledwie £7,50 za pokój.