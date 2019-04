Tysiące unijnych obywateli w UK mogą nie być w stanie głosować w euro-wyborach!

Aktywiści z grupy New Europeans ostrzegają, że ze względu na skomplikowane procedury rejestracji udział w wyborach do euro-parlamentu dla wielu imigrantów moze okazać niemożliwy lub utrudniony. Na łamach "Polish Express" pokrótce wyjaśniamy co trzeba zrobić, żeby oddać głos!

W związku z tym, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego przypominamy, że wszyscy Polacy mieszkający w UK mogą brać udział w głosowaniu. Możemy zarówno:

głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce

wziąć udział w wyborach UK i głosować na brytyjskich kandydatów

Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować się w rejestrze wyborców. Jak czytamy na stronie "Wybory Europejskie" wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Po więcej szczegółów odsyłamy na tę stronę.

Jeśli chcecie głosować na kandydata brytyjskiego, musicie się zarejestrować na liście wyborczej przed 7 maja. W tym celu należy ściągnąć i wypełnić formularz rejestracji w eurowyborach, a następnie po wypełnieniu odesłać go do lokalnego rejestru. WAŻNE! Nawet jeśli Twoje nazwisko figuruje już na w "electoral register" to nadal koniecznym jest wypełnienie i odesłania formularza!

W związku z dość skomplikowanym procesem rejestracji unijnych obywateli grupa New Europeans po wyborach z 2014 zorganizowała kampanię mającą na celu ułatwienie wszystkich procedur. Chodziło o głosy ponad pół miliona obywateli Wspólnoty i skończyło się na obietnicy Electoral Commission, że wszystkie formalności będą łatwiejsze.

Niestety, według New Europeans nowe procedury zamiast łatwiejsze stały się jeszcze bardziej skomplikowane! Zwrócono uwagę, że nadal konieczne jest odesłanie formularza w dwóch egzemplarzach - zarówno cyfrowo, jak w wersji tradycyjnej, drukowanej.

- Pomimo zapewnień Komisji Wyborczej, że uprości procedurę rejestracji do głosowania w wyborach europejskich w Wielkiej Brytanii, jest oczywiste, że dla wielu obywateli wciąż jest ona utrudniona - komentował Roger Casale, który apeluje do wszystkich - parlamentarzystów, partii politycznych, kandydatów na posłów do PE, rady i wszystkie podmioty społeczeństwa obywatelskiego - aby tłumaczyły i zachęcały imigrantów do głosowania w zbliżających się wyborach!