Tysiące pracowników opieki społecznej z UE może wkrótce stracić prawo do pracy w UK! Dlaczego?

Fot. Getty

Organizacja The Joint Council for the Welfare of Immigrants alarmuje, że z początkiem lipca 2021 r. tysiące pracowników opieki społecznej z UE może stracić prawo do wykonywania pracy na Wyspach. Okazuje się, że aż 1 na 7 osób pochodzących z kraju członkowskiego Wspólnoty nie wie, że musi do końca czerwca uzyskać status osoby osiedlonej.

Choć o Settled Status lub Pre-Settled Status zawnioskowało już 4,9 mln osób, to wciąż pewna liczba imigrantów pochodzących z Unii Europejskiej tego nie zrobiła. A czas ucieka nieubłaganie – w końcu na uregulowanie swojej sytuacji na Wyspach pozostało imigrantom z UE zaledwie 5 miesięcy (do końca czerwca 2021 r.). Niestety, jak pokazuje najnowsze badanie (przeprowadzone w formie internetowej ankiety i telefonicznych wywiadów), nawet 1 na 7 osób pochodzących z UE i pracujących na Wyspach w sektorze opieki społecznej nie wie, że musi się postarać o przyznanie Settled Status, ponieważ w przeciwnym razie straci prawo do życia i wykonywania legalnej pracy w UK. Najgorzej w badaniu wypadły rozmowy telefoniczne, które pokazały, że o systemie Settled Status nie wiedziało blisko 30 proc. ankietowanych, a 50 proc. nie zdawało sobie sprawy z tego, kiedy mija termin składania stosownych wniosków.

Brexit i epidemia koronawirusa to cios dla sektora opieki społecznej w UK

Eksperci zgodnie przyznają, że Brexit w połączeniu z pandemią koronawirusa już teraz mocno nadszarpnęły system opieki społecznej w UK. W sektorze tym pracuje aż 250 000 osób nielegitymujących się brytyjskim paszportem, z czego 113 000 stanowią imigranci z Unii Europejskiej. Wielu pracowników najniższego szczebla, których praca przy osobach starszych i schorowanych jest nieoceniona, zna niestety angielski tylko na podstawowym poziomie i może mieć problem z przejściem całej procedury Settled Status. O ile w ogóle o niej słyszało. „Jest wiele agencji opieki, które patrzą tylko na zysk. Nie pomogą opiekunom w ubieganiu się o Settled Status, ponieważ są tu po to, by zarabiać pieniądze, natomiast opiekunowie i opiekunki muszą rozwiązać swoje problemy we własnym zakresie. Tu i ówdzie istnieją małe sieci wsparcia, ale wiele osób nic o nich nie wie. Wielu pracowników tego sektora nie mówi po angielsku, co stanowi kolejną barierę. W wielu domach, w których mieszkają i pracują opiekunowie, nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, [co stanowi problem], zwłaszcza teraz, gdy większość bibliotek, kawiarni i pubów jest zamknięta” - zaznaczyła na łamach „The Independent” 49-letnia Portugalka, która sama pracuje w domu opieki w UK.

Home Office przeznaczył na pomoc imigrantom z UE w regulacji swojego statusu £17 mln, a pieniądze trafiły do 72 organizacji charytatywnych w całej Wielkiej Brytanii. Ale organizacja The Joint Council for the Welfare of Immigrants twierdzi, że środków jest za mało, a system informowania imigrantów z UE o potrzebie wyrobienia statusu osoby osiedlonej wciąż jest niewystarczający. Najnowsze badanie pokazało, że 9 na 10 ankietowanych opiekunów nie wiedziało, gdzie szukać pomocy przy składaniu wniosków o Settled Status.