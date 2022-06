Tysiące pracowników kolei będzie strajkować w czerwcu. Kiedy i jakich utrudnień należy się spodziewać?

Fot. Getty

Pracownicy brytyjskich kolei zaplanowali na czerwiec strajk, który ma trwać łącznie trzy dni. Kiedy i jakich utrudnień powinni spodziewać się podróżni? Dlaczego brytyjscy kolejarze strajkują?

W czerwcu mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą musieli zmierzyć się z kolejnymi utrudnieniami w podróżowaniu - tym razem wewnątrz kraju. Brytyjscy pracownicy kolei zapowiedzieli trzydniowy strajk.

Strajk pracowników kolei w UK

Strajki będą odbywać się w dniach 21, 23 i 25 czerwca - czyli co drugi dzień. Jednak pojawiają się obawy, że tak rozłożony strajk sparaliżuje większość brytyjskich kolei w zasadzie na cały tydzień. Strajk będzie miał charakter ogólnokrajowy i obejmie pracowników Network Rail oraz 13 innych przewoźników kolejkowych, którzy należący do związku Rail, Maritime and Transport union (RMT).

Dlaczego brytyjscy kolejarze zamierzają strajkować? RMT poinformował, że decyzja o strajku jest konsekwencją nierozwiązanego sporu dotyczącego miejsc pracy i wynagrodzeń. Jak donosi The Guardian, w związku z tym, że ruch kolejowy w UK wciąż nie powrócił do poziomu sprzed pandemii, brytyjscy przewoźnicy kolejowi znaleźli się w ostatnim czasie pod silną presją znacznego ograniczenia budżetu - muszą znaleźć oszczędności w wysokości 1-2 miliardów funtów w skali roku. W związku z tym pracownicy kolei obawiają się zwolnień i negatywnego wpływu cięć budżetowych na wysokość wynagrodzeń.

Wcześniej RMT ogłosił także osobną akcję strajkową w londyńskim metrze - jeden dzień strajku już za nami, ale pracownicy metra przygotowują się do podjęcia kolejnego protestu, który (jeśli ostatecznie rzeczywiście dojdzie do skutku) terminowo zbiegnie się z pierwszym dniem strajku kolejarzy, bo również ma się odbyć we wtorek 21 czerwca 2022.

Niestety, strajk kolejarzy zaplanowano na jeden z najbardziej ruchliwych tygodni w sezonie. W dniach 22-26 czerwca 2022 odbędzie się bowiem Glastonbury Festival, czyli jedno z największych muzycznych wydarzeń w skali światowej. Festiwal odbywa się w Somerset w Anglii i pociągi to jeden z podstawowych środków transportu dla uczestników imprezy.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!