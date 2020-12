Tysiące kierowców ciężarówek spędziło Boże Narodzenie w swoich pojazdach na granicy nad kanałem La Manche

Fot. Getty

Chaos związany w brytyjskich portach na granicy Wielkiej Brytanii i Francji zmusił tysiące kierowców pojazdów dostawczych do spędzenia Bożego Narodzenia w swoich ciężarówkach. Około 1100 żołnierzy wysłanych do przeprowadzenia testów na COVID-19 nie zdołało udrożnić przepraw granicznych.

Zgodnie z żądaniem władz Francji, do pomocy w przeprowadzaniu testów na koronawirusa wśród kierowców ciężarówek, próbujących przedostać się z UK do Europy, wysłano około 1100 żołnierzy. Niestety, tysiące kierowców było zmuszonych do spędzenia świąt w swoich pojazdach, stojąc w korkach na kanałem La Manche.

Tysiące kierowców ciężarówek spędziło święta stojąc w korku

Chaos związany z wykryciem w UK nowego potencjalnie niebezpiecznego szczepu koronawirusa wciąż nie został zakończony. Mimo iż w Kent pojawiło się około 1100 żołnierzy, którzy mieli przyspieszyć testowanie kierowców ciężarówek, korki nadal się gigantyczne, a tysiące kierowców było zmuszonych to spędzenia Bożego Narodzenia w kabinach swoich pojazdów, czekając na test lub przejazd przez granicę.

Władze francuskie zgodziły się przepuszczać przez granicę jedynie tych kierowców, którzy uzyskali negatywny wynik testu na koronawirusa. Decyzja taka zapadła w środę 23 grudnia i od tego czasu przez granicę przepuszczono zaledwie 700 ciężarówek.

W piątek 25 grudnia, przy lotnisku Manston na zamkniętym odcinku autostrady M20, a także w samym Dover, w korkach czekało aż 5000 ciężarówek. Władze poinformowały, że rozładowanie kolejek zajmie trochę czasu, jednak z powodu całego zamieszania tysiące kierowców zostało zmuszonych do zmiany swoich świątecznych planów i spędzenia świąt z dala od bliskich, a także w warunkach, których chyba nikt na święta by sobie nie życzył.

Armia Zbawienia i wielu wolontariuszy - w tym Polaków z UK - zajęło się pomocą, rozprowadzając wśród kierowców paczki żywnościowe, s minister transportu, Grant Shapps, powiedział: „Musimy jak najszybciej rozwiązać sytuację w Kent, spowodowaną nagłym nałożeniem przez rząd francuski ograniczeń związanych z COVID-19”. Ministerstwo Transportu poinformowało, że z 2367 przeprowadzonych testów na koronawirusa jedynie trzy były pozytywne. Departament zapewnia także, że dba o dostawy żywności i napojów dla kierowców ciężarówek, zablokowanych w Kent.