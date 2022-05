Tysiące gospodarstw domowych może nie otrzymać wsparcia w postaci zwrotu części podatku Council Tax. Dlaczego?

Fot. Getty

Czy zobowiązanie Rishiego Sunaka do pomocy gospodarstwom domowym o niższych dochodach poprzez zwrot części podatku lokalnego Council Tax nie zostanie wypełnione? Mnożą się doniesienia, że nie wszystkie gospodarstwa domowe skorzystają z ulgi z uwagi na opieszałość urzędników w councilach.

Jakiś czas temu kanclerz skarbu Rishi Sunak zobowiązał się, że pomoże gospodarstwom domowym o niskich dochodach w złagodzeniu drastycznych wzrostów kosztów energii. Kanclerz zaproponował zwrot w kwietniu podatku lokalnego Council Tax w wysokości £150 dla rodzin zajmujących nieruchomości położone na obszarach A – D. Dodatkowo, od października, osoby szczególnie dotknięte podwyżkami cen energii będą mogły skorzystać ze zwrotnego rabatu za energię w wysokości £200.

Zobowiązanie Rishiego Sunaka nie zostanie spełnione?

Niestety, jak donoszą brytyjskie media, zobowiązanie Rishiego Sunaka do pomocy mieszkańcom UK w opłaceniu znacznie wyższych rachunków za energię może nie zostać do końca spełnione. Okazuje się bowiem, że wiele lokalnych councilów zbyt wolno proceduje wnioski o zwrot podatku Council Tax. Stowarzyszenie Local Government Association, które reprezentuje councile, zasugerowało, że opóźnienia w przetwarzaniu wniosków i dokonywaniu płatności wynikają z drobiazgowych kontroli ewentualnych nadużyć i z zastosowania nowego oprogramowania.

A co na takie opóźnienia mówi rząd? Cóż, departament zajmujący się wyrównywaniem szans nie ma sobie wiele do zarzucenia, informując BBC, że pieniądze już są wypłacane. „Wiele councilów zaczęło już dokonywać zwrotów, a spodziewamy się, że reszta wkrótce rozpocznie płatności. Zniżka na podatek lokalny w wysokości 150 funtów pomoże milionom ludzi poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia, a my zapewniliśmy samorządom dodatkowe 144 miliony funtów, aby zapewnić wsparcie każdemu potrzebującemu gospodarstwu domowemu, niezależnie od progu podatku lokalnego” – taki komunikat napłynął ze strony Department for Levelling Up, Housing and Communities.