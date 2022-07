Tysiące firm w UK ma problem z zatrudnianiem pracowników. Dlaczego Brytyjczykom nie chce się pracować?

Fot. Getty

Najnowsze dane dotyczące brytyjskiego rynku pracy nie napawają optymizmem. Okazuje się, że tysiące firm w Wielkiej Brytanii ma problem z zatrudnieniem pracowników, i to pomimo tego, że co piąta osoba w wieku produkcyjnym jest na Wyspach klasyfikowana jako „nieaktywna zawodowo”.

Tysiące brytyjskich firm ma problemy z zatrudnieniem pracowników. I, jak twierdzą eksperci, sytuacji wcale nie tłumaczy oficjalna sytuacja na rynku pracy w UK. Według bowiem oficjalnych statystyk, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wynosi zaledwie 3,8 proc. (1,3 mln bezrobotnych), czyli najmniej od 40 lat. Ale obraz ten jest głęboko mylący, ponieważ na Wyspach jest przynajmniej kilka milionów Brytyjczyków, którzy nie pracują, a którzy nie widnieją w oficjalnych statystykach jako osoby niepracujące. Od czasu wybuchu pandemii Covid-19 znacząco zwiększyła się liczba osób „nieaktywnych zawodowo”, tych w wieku produkcyjnym, którzy nie podejmują aktywności zawodowej z różnych powodów. Najczęściej, jak wskazują eksperci, są to albo ludzi młodzi, którzy „boją się iść pracy”, osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę albo osoby, które zapadają na „tajemnicze, długotrwałe choroby”.

Brytyjczycy nie mają siły, żeby pracować?

Z najnowszych danych wynika, że liczba osób, które twierdzą, że są zbyt źle się czują, żeby podjąć jakąkolwiek pracę, wzrosła w okresie między wiosną 2019 r. a wiosną 2022 r. o blisko 20 proc. - do 2,5 mln osób. Zdecydowana większość z nich, około 2,3 miliona, twierdzi, że ich dolegliwości, czy to związane ze zdrowiem fizycznym, czy psychicznym, są długotrwałe. To też oznacza, że osoby takie nie są w stanie lub w ogóle nie rozważają powrotu do pracy w najbliższym czasie.

Oficjalne dane dotyczące bezrobocia w Wielkiej Brytanii są bardzo mylące, ponieważ szacuje się, że na Wyspach nie pracuje nawet 9 milionów ludzi w wieku produkcyjnym, czyli czyli co piąta osoba dorosła. Niektórzy mają powody, by nie chodzić do pracy – są to na przykład osoby zajmujące się na stałe chorym członkiem rodziny, ale oni nie stanowią wśród całej masy ludzi bezrobotnych większości.

