Tysiące emerytów mieszkających poza UK nie otrzyma podwyżki state pension - stracą do 5600 funtów

Prawie 500 000 brytyjskich emerytów, którzy mieszkają poza Wielką Brytanią, nie otrzyma corocznej podwyżki emerytury zaplanowanej na kwiecień 2022 roku. Stracą na tym w sumie do 5600 funtów.

Około 492 000 obywateli Wielkiej Brytanii pobierających "state pension" i na stałe mieszkających poza granicami UK nie ma co liczyć na podwyżkę swoich świadczeń. Ich finanse ucierpią z powodu polityki związanej z "zamrażaniem emerytur". Gdyby mieszkali w UK otrzymaliby rzeczoną podwyżkę. Podstawowa kwota ich świadczeń nie będzie rosła z roku na roku, tylko będzie utrzymywała się na takim samym poziomie, jak w momencie gdy dana osoba wyprowadziła się z UK lub uzyskała uprawnienia do takich świadczeń mieszkających poza granicą swojego kraju.

Jak czytamy na łamach "Guardiana", 11 kwietnia wszystkie emerytury i większość świadczeń państwowych w Wielkiej Brytanii wzrosło o 3,1%. W rezultacie podstawowa emerytura państwowa wzrosła o 4,25 GBP do poziomu 141,85 GBP tygodniowo, podczas gdy pełna, nowa emerytura państwowa wzrosła o 5,55 GBP do 185,15 GBP tygodniowo.

Część brytyjskich emerytów znalazła się w trudnej sytuacji

Taki ruch ze strony władz zapewni brytyjskim emerytom nieco większą ochronę przed rosnącymi kosztami życia. Nie dotyczy to jednak 492 000 Brytyjczyków, którzy wyemigrowali lub przeszli na emeryturę w krajach takich jak Australia, Kanada i Republika Południowej Afryki. Oni nie dostaną ani pensa więcej! W praktyce niektórzy z najstarszych emerytów otrzymują zaledwie od 30 do 40 funtów tygodniowo! Co gorsza, te stawki nigdy już nie ulegną zmianie...

Ich świadczenie nie ulegają waloryzacji, bo...

Brytyjska emerytura państwowa jest wypłacana za granicą, ale nie jest „podwyższona” corocznie, nie ulega waloryzacji, chyba że istnieje prawny wymóg w tym względzie. Może nim być odpowiednia umowa o wzajemnym zabezpieczeniu społecznym zawarta między UK, a krajem, w którym mieszka dany emeryt. W ponad 100 krajach na całym świecie podstawowa emerytura państwowa nie podlega waloryzacji. Oprócz trzech wspomnianych wcześniej, na tej liście znajdziemy Nową Zelandię, Tajlandię i Indie, a także brytyjskie terytoria zamorskie, takie jak Falklandy.