Tysiące dzieci z UE wciąż nie ma settled status. Jak wyrobić status zasiedlenia dla dziecka?

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że tysiące dzieci mieszkających w UK, a posiadających obywatelstwo państw UE, wciąż nie ma settled status. Już za trzy miesiące dzieci te stracą wszelkie prawa na Wyspach. Jak wyrobić settled status dla dziecka?

Children’s Society opublikowało bardzo smutne dane, dotyczące dzieci z unijnym paszportem, które w Wielkiej Brytanii wylądowały w domach dziecka. Na trzy miesiące przed zamknięciem systemu EU Settlement Scheme, settled status posiada zaledwie jedno na czworo takich dzieci.

Z danych wynika, że ponad 2500 niepełnoletnich obywateli UE objętych brytyjskim systemem opieki nad dziećmi, wciąż nie uzyskało statusu osoby osiedlonej. Oznacza to, że około 28 proc. unijnych dzieci, mieszkających w domach dziecka w UK, może już za trzy miesiące stracić wszelkie prawa na Wyspach - łącznie z prawem do korzystania z opieki domów dziecka. Osierocone w UK dzieci unijnych obywateli, nie posiadające settled (lub pre-settled) status, stoją zatem przed widmem deportacji.

Czy dzieci z UE muszą mieć settled status?

Problem z brakiem settled status nie dotyczy jednak tylko dzieci z domów dziecka, ponieważ wielu obywateli UE, mieszkających w UK ze swoimi dziećmi, w ogóle nie jest świadomych tego, że settled status muszą posiadać nie tylko osoby dorosłe, ale również wszystkie osoby niepełnoletnie z UE. O dezorientacji świadczą między innymi liczne pytania, które łatwo można napotkać w sieci, gdzie obywatele UE - w tym Polacy - pytają, czy ich dzieci muszą posiadać status zasiedlenia.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna - tak, mieszkające w UK dzieci z UE, nie posiadające brytyjskiego paszportu, muszą aplikować o settled status. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2021. Dziecko może złożyć aplikację samodzielnie lub rodzic (opiekun prawny) może złożyć aplikację za dziecko.

Jak wyrobić settled status dla dziecka?

Wniosek o settled status dla dziecka można złożyć na dwa sposoby, czyli albo jako oddzielną aplikację, albo łącznie z wnioskiem rodzica. Home Office wyjaśnia oba te sposoby składania aplikacji za dziecko.

SPOSÓB 1: RODZIC NAJPIERW SKŁADA SWÓJ WNIOSEK, A POTEM „DOŁĄCZA” APLIKACJĘ DZIECKA

Jak podaje Home Office, w przypadku, gdy rodzic wcześniej złożył swój wniosek o settled status, a dopiero potem próbuje złożyć wniosek dla dziecka, istnieje możliwość wtórnego „połączenia” aplikacji rodzica i dziecka za pomocą numeru aplikacji wcześniej złożonej przez rodzica. Ministerstwo zaznacza, że takiego „połączenia” można dokonać w dowolnym momencie - nie trzeba czekać na decyzję Home Office.

Ponadto, jeśli dziecko nie posiada własnego adresu mailowego, można w aplikacji dziecka użyć adresu e-mail rodzica - czyli prawdopodobnie tego samego, który podałaś/-eś wcześniej w swojej własnej aplikacji.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Przy tak połączonych aplikacjach, nie musisz przedstawiać osobnych dowodów na to, że dziecko spełnia wymóg 5 lat nieprzerwanego pobytu w UK - wystarczy, że udowodnisz swój pobyt.

W przypadku takiego wtórnego połączenia aplikacji, jeśli Ty otrzymasz pozytywną decyzję Home Office, to Twojemu dziecku automatycznie zostanie przyznany status identyczny z Twoim. Oznacza to, że jeśli otrzymałeś settled status, to Twoje dziecko również, a jeśli otrzymałeś pre-settled status, to Twoje dziecko też dostało pre-settled status.

Co z aplikacją dziecka, jeśli rodzic nie otrzyma settled lub pre-settled status?

W przypadku składania połączonych, gdy opiekun dziecka otrzyma negatywną decyzję z Home Office, dziecko wciąż może ubiegać się o settled status - w takiej sytuacji trzeba jednak przedstawić dokumenty potwierdzające, że dziecko przebywało w UK przez nieprzerwany okres 5 lat. Jeśli Ty nie kwalifikujesz się do statusu osoby osiedlonej, ale Twoje dziecko kwalifikuje się - ono otrzyma settled status, mimo że Ty nie otrzymasz.

SPOSÓB 2: SKŁADASZ WNIOSEK ZA DZIECKO, ALE SWOJEGO JESZCZE NIE ZŁOŻYŁEŚ

Rodzic, który sam nie aplikował o settled status, może mimo tego złożyć wniosek w imieniu dziecka. W takim przypadku nie będziesz mógł połączyć aplikacji dziecka ze swoją, ponieważ Twój wniosek o settled status jeszcze nie istnieje w systemie. Oznacza to, że będziesz musiał od razu złożyć wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające pobyt Twojego dziecka w Wielkiej Brytanii przez 5 lat z rzędu.

KTÓRY SPOSÓB JEST LEPSZY?

Home Office radzi, by korzystać z pierwszego z dwóch opisanych wyżej sposobów, czyli, by najpierw rodzic złożył swoją aplikację, a potem aplikację dziecka i „połączył” obie aplikacje wtórnie. Takie aplikowanie może zaoszczędzić Twój czas, ponieważ nie będziesz musiał osobno udokumentować 5-letniego pobytu dziecka w UK - wystarczy, że udokumentujesz swój własny pobyt. Oczywiście, w przypadku, gdy rodzic z góry wie, że nie spełnia kryteriów na settled status, ale wie, że jego dziecko spełnia - lepiej wybrać sposób nr 2.

Pierwszy sposób zakłada jedynie, że Home Office może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty potwierdzające Twoją relację z dzieckiem lub pobyt dziecka w UK. Więcej informacji na temat settled status dla dziecka można znaleźć na brytyjskich stronach rządowych: SETTLED STATUS DLA DZIECKA.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!