Tysiące budek telefonicznych w UK zostanie "ocalonych" - z jakiego powodu?

Fot: Wikimedia Commons

Czy budki telefoniczne mają jeszcze rację bytu w XXI wieku, a więc epoce, gdy nie tylko każdy z nas posiada swój własne, przenośne urządzenie do dzwonienia, ale również jest ono ciągle "podłączone" do internetu?

Jak się okazuje, sprawa wcale nie jest taka prosta! Brytyjski Ofcom, czyli organ państwowy zajmujący się regulacją rynku telekomunikacyjnego i mediowego na Wyspie, podjął decyzję o ochronie 5000 publicznych budek telefonicznych. Nie zostaną one zlikwidowane i nadal będzie działaly. Z czego ta decyzja wynika? Otóż, słynne czerwone budki będą nadal funkcjonować na obszarach o słabym zasięgu telefonii komórkowej, o wysokim wskaźniku wypadków lub samobójstw lub ponadprzeciętnym wykorzystaniu tych automatów. W związku z decyzją Ofcomu firma BT, do której należą publicznie dostępne telefony, będzie zobowiązana do pozostawienia tych budek.

6 tysięcy automatów telefonicznych w UK nie zostanie zlikwidowanych

BT od kilku lat systematycznie likwiduje automaty telefoniczne. I trudno się dziwić! Korzystanie z budek gwałtownie spadło, ponieważ 96% dorosłych Brytyjczyków posiada własny telefon komórkowy. Nierzadko dostają one "drugie życie", jako biblioteki społeczne lub do przechowywania publicznych defibrylatorów. W ten sposób około 6 tysięcy budek zmieniło swoje przeznaczenie. Dodajmy, że w całym kraju nadal funkcjonuje około 21 tysięcy takich automatów.

"Niektóre budki telefoniczne, które planujemy chronić są wykorzystywane do wykonywania stosunkowo niewielkiej liczby połączeń. Ale jeśli choć jeden z tych telefonów pochodzi od zmartwionego dziecka, ofiary wypadku lub osoby rozważającej samobójstwo, ta publiczna linia telefoniczna może być kołem ratunkowym w czasie wielkiej potrzeby" - komentowała Selina Chadha, dyrektor ds. łączności w Ofcom.

Z jakiego powodu Ofcom chce "ocalić" budki telefoniczne?

"Chcemy również upewnić się, że osoby nie objęte jeszcze zasięgiem sieci komórkowych, mieszkające na obszarach wiejskich, będą mogły skorzystać z telefonu. Jednocześnie planujemy nadal wspieranie procesu wprowadzania nowych budek telefonicznych z bezpłatnym dostępem do internetu i możliwością ładowania" - czytamy dalej. We wtorek Ofcom w oficjalnym komunikacie potwierdził, że otrzymał prośbę od jednostki górskiego ratownictwa w Lake District o nielikwidowanie budki telefonicznej należącej do BT.

Zaznaczmy, że do maja 2020 roku w sumie wykonano około 5 milionów połączeń telefonicznych z publicznych budek telefonicznych. Prawie 150 tysięcy było do służb ratunkowych, 25 000 do ChildLine i 20 000 do organizacji Samaritans. Wolumen połączeń wykonywanych z automatów telefonicznych spadł z około 800 mln minut w 2002 roku do 7 mln w 2020 roku.