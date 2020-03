TYLKO U NAS! Pan Krzysztof z Ealingu komentuje obecną sytuację w Londynie - ZOBACZ wideo!

Specjalnie dla nas pan Krzystof Darewicz zdał filmową relację z Londynu znajdującego się w stanie lockdownu z powodu epidemii koronawirusa w UK. Zobaczcie, co nasz rodak sądzi o bieżącej sytuacji!

Polak, który na londyńskim Ealingu prowadzi sklep z materiałami budowlanymi specjalnie dla "Polish Express" skomentował sytuację, która panuje obecnie w Wielkiej Brytanii i samej stolicy UK.

Przeczytaj też: Premier zamyka Wielką Brytanię na trzy tygodnie! Mieszkańcy Wysp mają zostać w domach, inaczej będą im grozić kary [wideo]

"Większość sklepów (...) jest zamknięta" - mówi pan Krzyszof. "Niektóre będą może otwarte. Wpłynie to radykalnie na życie ludzi tutaj, w Londynie, szczególnie na życie emigrantówm, na życie Polaków. Oni ciężko pracują, są z tego znani i płacą masę podatków. Utrzymują rodziny tutaj i w Polsce i jest to dla nich duży problem" - podsumowuje. W swoich rozmowach z zarówno z Brytyjczykami, jak i z Polakami, zwraca uwagę, że opinie na ten temat są podzielone - dla jednych najważniejsze jest zdrowie i powstrzymanie epidemii, a dla drugich równie istotne jest to, aby nie zrujnować gospodarki.

Nasz gość podkreśla również, że unormowała się sytuacja w sklepach. Nie jest najgorzej, szczególnie rano, kiedy półki są pełne. Ciągle jednak brakuje ryżu i makaronu, ale trzeba przyznać, że nasz rozmówca nie był we wszystkich sklepach w UK, siłą rzeczy. "Wszystko jest, naprawdę sklepy są dobrze zaopatrzone, nie ma jakichś scen amoku, przynajmniej tu, w zachodnim Londynie"

Po całość nagrania z udziałem pana Krzysztofa odsyłamy na nasz profil na FB:

CZYTAJ TEŻ: Jak wygląda dystans społeczny w Londynie? Co robicie, aby się chronić w takich sytuacjach?

Co sądzicie o tej sytuacji? Jak ze swojej perspektywy oceniacie sytuację w UK i w Londynie? Czekamy na Wasze komentarze na naszym profilu na FB!

Polecane: Koronawirus w UK: Kto powinien odizolować się na 12 tygodni? Zobacz rządową listę grup wysokiego ryzyka