Tylko JEDEN śmiertelny przypadek zakażenia Covid-19 w przeciągu ostatnich 24 godzin w UK

Według oficjalnych statystyk w przeciągu ostatnich 24 godzin w Wielkiej Brytanii odnotowany tylko jeden zgon spowodowany przez zakażenie koronawirusem. Ostatni raz z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w dniu 30 sierpnia 2020 roku.

Wszystko wskazuje na to, że koronawirus na Wyspie znajduje się w odwrocie. Biorcą pod uwagę najnowsze oficjalne dane z poniedziałku, 3 maja 2021 roku, na terenie Wielkiej Brytanii odnotowano jedynie 1649 nowych infekcji Covid-19 w przeciągu ostatnich 24 godzin i tylko jeden zgon z tego powodu (biorąc pod uwagę dystans czasowy 28 dni od pozytywnego wyniku testu). Warto wziąć w tym przypadku poprawkę na fakt, iż zwykle dane statystyczne po weekendzie (czy w przypadku świąt państwowych) zwykle bywają po prosty niższe (bo robi się mniej testów), jednak nie sposób nie zauważyć wyraźnej tendencji. Porównując dane "poniedziałek-do-poniedziałku" mamy do czynienia ze spadkiem w porównaniu do danych sprzed zeszłego tygodnia i sprzed dwóch tygodni.

Tylko jeden zgon na Covid-19 został odnotowany w przeciągu ostatnich 24 godzin

Ilość zgonów pozostaje najniższa od 30 sierpnia, jak napisaliśmy wyżej, a ilość infekcji pozostaje najniższa od 2 września 2020 roku. Według ostatnich danych od początku pandemii w Wielkiej Brytanii zanotowano 4,42 mln zakażeń koronawirusem i 127 539 zgonów. Tym samym UK jest siódmym na świecie krajem pod względem ilości infekcji i piątym pod względem śmierci.

Brytyjski rząd w oficjalnym komunikacie podaje również, że liczba podanych szczepionek przekroczyła właśnie zawrotnę ilość 50 milionów. W sumie w okresie od 8 grudnia 2020 do 2 maja 2021 roku pierwszą dawką zaszczepiono 34,59 mln osób, a drugą dawką - 15,5 mln. 29,4 procent dorosłych mieszkańców kraju może pochwalić się pełną ochroną przeciwko Covid-19 (otrzymali oni dwa "ukłucia"), a 65,7 proc. - częściową (są po jednym zastrzyku). Zgodnie z rządowymi planami do końca lipca wszystkim dorosłym mieszkańcom UK ma zostać zaoferowana szczepionka.

Liczba zaszczepionych w UK przekroczyła 50 milionów

Dane Public Health England (PHE) wskazują, że szczepionki już teraz mają znaczący wpływ na sytuację pandemiczną w kraju zmniejszając liczbę hospitalizacji. Według oficjalnych wyliczeń dzięki nim w samej Anglii do końca marca uratowano ponad 10 tysięcy żyć ludzkich.