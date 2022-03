Tylko dziś błyskawiczna wyprzedaż biletów w Ryanair! Zobacz listę promocyjnych tras między Polską a Wielką Brytanią

Fot. Getty

Loty między Polską a Wielką Brytanią można dziś zarezerwować w promocyjnych cenach. Ryanair ogłosił błyskawiczną wyprzedaż biletów. Znamy szczegóły.

Dokąd, za ile i w jakich terminach można kupić bilety na loty Ryanaira? Ceny zaczynają się od 4,99 GBP / 24 PLN w jedną stronę i obejmują lotniska w takich polskich i brytyjskich miastach, jak Londyn, Liverpool, Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Manchester, Glasgow, Liverpool i wiele innych.

Błyskawiczna wyprzedaż biletów lotniczych Ryanair

Promocja Ryanair została ogłoszona na 24 godziny, co oznacza, że bilety lotnicze w promocyjnych cenach są dostępne tylko dziś, czyli 16 marca 2022 – do północy. Ponadto, rezerwacji można dokonywać na loty zaplanowane w terminach od 17 marca do 30 kwietnia 2022.

FLASH SALE ALERT



Treat yoself — Ryanair (@Ryanair) March 16, 2022

Jeśli jesteśmy zdecydowani na podróż, lepiej też nie zwlekać z zakupem, ponieważ bilety na poszczególne terminy szybko znikają. Dostępność biletów Ryanair na konkretne promocyjne terminy jest więc coraz mniejsza, a to oznacza, że kto pierwszy ten lepszy.

Jak trasy i w jakich cenach wyprzedaje Ryanair w swojej błyskawicznej promocji? Na stronie przewoźnika widnieją następujące opcje – jeśli chodzi o loty między Polską a Wielką Brytanią:

Kraków – East Midlands (ceny biletów lotniczych zaczynają się od 24 PLN w jedną stronę)

Kraków – Leeds/Bradford (ceny biletów od 24 PLN w jedną stronę)

Kraków – Londyn Luton (ceny od 24 PLN)

Kraków – Londyn Stansted (ceny od 24 PLN)

Kraków – Newcastle (ceny od 24 PLN)

Kraków – Birmingham (ceny od 39 PLN w jedną stronę)

Kraków – Bournemouth (ceny od 59 PLN)

Kraków – Liverpool (ceny od 24 PLN)

Kraków – Glasgow (ceny biletów od 39 PLN)

Kraków – Manchester (ceny biletów lotniczych od 39 PLN w jedną stronę)

Kraków – Bristol (ceny biletów od 69 PLN w jedną stronę)

Warszawa Modlin – Liverpool (ceny biletów lotniczych Ryanair od 24 PLN w jedną stronę)

Warszawa Modlin – Manchester (ceny biletów od 24 PLN)

Warszawa Modlin – Bristol (ceny od 39 PLN)

Warszawa Modlin – Glasgow (ceny biletów od 24 PLN)

Warszawa Modlin – Leeds/Bradford (ceny od 24 PLN)

Warszawa Modlin – Manchester (ceny biletów Ryanair od 24 PLN w jedną stronę)

Warszawa Modlin – Birmingham (ceny od 39 PLN)

Bydgoszcz – Birmingham (ceny biletów lotniczych Ryanair od 69 PLN w jedną stronę)

Gdańsk – Leeds/Bradford (ceny biletów od 24 PLN w jedną stronę)

Gdańsk – Manchester (ceny od 24 PLN)

Gdańsk – Newcastle (ceny biletów od 24 PLN)

Gdańsk – Edynburg (ceny biletów lotniczych od 39 PLN)

Gdańsk – Londyn Stansted (ceny od 24 PLN)

Katowice – Manchster (loty od 24 PLN w jedną stronę)

Katowice – Londyn Stansted (bilety lotnicze od 24 PLN)

Lublin – Londyn Luton (ceny biletów lotniczych Ryanair od 24 PLN w jedną stronę)

Olsztyn – Londyn Stansted (ceny biletów od 24 PLN)

Poznań – Bristol (ceny biletów lotniczych od 24 PLN w jedną stronę)

Poznań – Leeds/Bradford (ceny biletów od 24 PLN)

Poznań – Londyn Stansted (ceny od 24 PLN)

Poznań – Manchester (loty od 24 PLN)

Poznań – Liverpool (bilety od 24 PLN)

Poznań – Birmingham (ceny biletów lotniczych od 24 PLN)

Rzeszów – Manchester (ceny biletów lotniczych od 24 PLN w jedną stronę)

Rzeszów – Londyn Luton (ceny biletów od 39 PLN)

Rzeszów – Londyn Stansted (loty od 39 PLN)

Rzeszów – Bristol (ceny biletów lotniczych od 39 PLN)

Szczecin – Londyn Stansted (loty od 39 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Bournemouth (loty od 24 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Liverpool (ceny biletów lotniczych od 24 PLN)

Wrocław – Glasgow (ceny biletów od 24 PLN)

Wrocław – Bristol (loty od 59 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Manchester (loty od 69 PLN)

Wrocław – Leeds/Bradford (loty od 24 PLN w jedną stronę)

Wrocław – Newcastle (loty od 24 PLN)

Wrocław – Londyn Stansted (loty od 39 PLN)

Wrocław – East Midlands (loty od 69 PLN w jedną stronę).

Oprócz wskazanych wyżej lotów, w błyskawicznej promocji Ryanair dostępnych jest też wiele innych tras, obejmujących nie tylko Polskę i Wielką Brytanię. Szczegółowe warunki wyprzedaży należy sprawdzić bezpośrednio na stronie ryanair.com.