Tylko 14 proc. mieszkańców UK uważa, że odłoży wystarczająco dużo pieniędzy na emeryturę

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że tylko 14 proc. mieszkańców UK jest spokojna o swoją emeryturę i o w miarę wysoki poziom życia po zakończeniu pracy. Większość pracujących nie wierzy w to, żeby udało im się odłożyć wystarczająco dużo pieniędzy.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Pensions and Lifetime Savings Association wśród 2000 aktywnych zawodowo mieszkańców UK pokazuje, że tylko niewielki ich odsetek nie martwi się o w miarę wysoki poziom życia na emeryturze. Większość pracujących „nie marzy” o tym, że będzie ich stać na wygodne życie i jakieś dodatkowe przyjemności i jest skłonna zadowolić się tym, by stać ich było po prostu na życie po zakończeniu pracy.

Emerytura w UK – jakie są możliwości?

PLSA wyznaczyła trzy style życia na emeryturze, w zależności od otrzymywanej emerytury. I tak „wygodna” emerytura to taka, która oznacza roczny dochód w wysokości £34 000, zapewniając jej beneficjentowi większą swobodę finansową oraz pewne luksusy, takie jak np. trzytygodniowe wakacje w Europie. Emerytura „umiarkowana” oznacza roczny dochód w wysokości £21 000, zapewniając jej beneficjentowi £100 miesięcznie na jedzenie poza domem i £60 miesięcznie na rozbudowany pakiet telewizji. Z kolei emerytura „minimalna” oznacza £11 000 rocznie, a tym samym konieczność podróżowania komunikacją miejską i tylko jeden tydzień i długi weekend urlopu na terenie Wielkiej Brytanii.

Jak mieszkańcy UK chcą żyć na emeryturze?

Z badania PLSA wynika, że około jedna piąta osób odkładających na emeryturę dąży do utrzymania minimalnego standardu życia na emeryturze. Zdecydowana większość pracowników oszczędza, by móc cieszyć się na emeryturze życiem i móc pozwolić sobie przynajmniej na część przyjemności, na jakie mogą sobie pozwolić teraz, gdy są zawodowo aktywni. Około 40 proc. respondentów dąży do pobierania „umiarkowanej” emerytury, a ok. 30 proc. - do otrzymywania „wygodnej” emerytury. Jednakże istnieje duża rozbieżność pomiędzy tym, do czego ludzie dążą, a tym, na co realistycznie przyznają, że będą sobie mogli pozwolić. Tylko nieco ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) twierdzi, że ich obecne składki emerytalne pozwolą im na otrzymanie „umiarkowanej” emerytury, a tylko 14 proc. twierdzi, że będzie w stanie zapewnić sobie „wygodne” życie na emeryturze.