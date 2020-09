Tylko 13% Brytyjczyków pierze maseczki tak często i w takiej temperaturze, jak należy

Fot.Getty

Korzystacie z maseczek wielokrotnego użytku? Sprawdźcie, czy pierzecie je tak często i w takiej temperaturze, jak powinniście! Większość Brytyjczyków niestety nie zachowuje podstawowych zasad higieny, a 15% nie wyprało swojej maseczki ani razu…

Od czasu wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek w sklepach i innych zamkniętych przestrzeniach publicznych w Anglii, odsetek Brytyjczyków zakrywających usta i nos wzrósł z 38% do 69%. Prawie 70 % osób, które noszą maseczki, używają okryć wielokrotnego użytku, które można i należy regularnie prać. Niestety, jak się okazuje, zdecydowana większość tych osób nie utrzymuje odpowiedniej higieny swoich maseczek…

Jak często trzeba prać maseczki wielokrotnego użytku?

Maseczki wielokrotnego użytku należy wyprać w co najmniej 60 stp. C po KAŻDYM użyciu. Oznacza to, że niehigieniczne jest zakładanie takiej maseczki już choćby drugi raz pod rząd bez jej uprzedniego wyprania, ponieważ rozwijają się na niej wirusy (w tym koronawirus) i bakterie, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Większość Brytyjczyków nie pierze maseczek tak często, jak trzeba

Niestety, według badania przeprowadzonego przez YouGov, jedynie 13% Brytyjczyków stosuje się do zasad higieny związanych z prawidłowym i bezpiecznym dla zdrowia użytkowaniem maseczek wielokrotnego użytku. Co prawda jedna trzecia osób przyznaje, że myje maseczkę po każdym użyciu, ale ponad połowa tych osób pierze okrycie twarzy w temperaturze poniżej 60 stp. C - czyli w temperaturze niegroźnej dla wirusów.

Co jednak wydaje się naprawdę przerażające, badanie YouGov pokazało również, że aż 15% osób (około jednak na siedem), które korzystają z maseczek wielokrotnego użytku NIGDY nie wyprało swojej maseczki. Wśród pozostałych badanych 32% stwierdziło, że pierze maseczkę po 2-3 użyciach, 10% po 4-5 użyciach, a około 10% pierze maseczkę po 6 lub więcej użyciach.

Biorąc pod uwagę płeć, okazuje się, że dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn pierze maseczkę po każdym użyciu. Z drugiej strony, dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet maseczki nigdy nie wyprało…